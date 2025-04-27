Россия нанесла удары по Украине: погибли и ранены мирные жители

Российские военные сбросили на Константиновку три управляемые авиабомбы и попали в частный сектор.

"Новые жертвы в Константиновке - трое погибших, четверо раненых. Сегодня утром россияне уже сбросили на город две управляемые бомбы, поразив частный сектор", — сообщил глава района в Telegram.

Филашкин добавил, что ущерб нанесен 21 частному дому и двум автомобилям.

Вечером в субботу, 26 апреля, российская авиация нанесла удар управляемыми бомбами по жилым кварталам Купянска Харьковской области.

В результате одного авиаудара один частный дом был полностью разрушен, еще семь получили повреждения.

Утром в воскресенье спасатели извлекли тело одного из пострадавших из-под завалов здания.

В ночь на воскресенье, 27 апреля, российские беспилотники атаковали Павлоград. "Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей", - сообщил в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак.