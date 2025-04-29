"Принципиально не буду говорить на русском!". Эстонский врач отчитала пациентку

В пятницу утром, 25 апреля, Наталья почувствовала себя неважно и подумала, что чем-то отравилась. У нее было сильное головокружение, тошнота и слабость. Тут важно отметить, что у женщины врожденный порок сердца и такие симптомы следует воспринимать всерьез.

Наталья поехала в EMO, поскольку других вариантов не было: семейный врач работал только до четырех, а впереди выходные. Так, около шести вечера она оказалась в отделении экстренной помощи Северо-Эстонской региональной больницы.

"Она надеялась на квалифицированную медицинскую помощь. Однако то, с чем она столкнулась, стало настоящим шоком", - говорит супруг женщины.