Граница закрывается? Что происходит на КПП между РБ и Латвией

Некоторые предприимчивые жители Латвии и Литвы воспользовались введенными ограничениями, организовав перевозки на микроавтобусах между своими странами и Беларусью. Например, дорога до ближайшего крупного населенного пункта в Беларуси - Полоцка - из Риги занимает около 6 часов (без учета прохождения контроля на пограничном пункте) и обходится в 60 евро. Как сообщили журналисту DW в одной из транспортных компаний, все места на рейс из Риги в Витебск на ближайшее время уже распроданы. Для латвийцев Беларусь интересна недорогими медицинскими услугами и организацией летнего отдыха для детей.

При этом автобусы белорусских перевозчиков все еще имеют право въезда в Латвию и Литву. Самым востребованным остается маршрут из Минска в Ригу через территорию Литвы - он длиннее на 70 километров, но с остановкой в Вильнюсе.

Белорусам понадобится разрешение на въезд в Латвию

После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе с территории Беларуси, Латвия приостановила выдачу туристических виз гражданам обеих стран. Тем не менее на данный момент въезд в Латвию по туристической визе, выданной другой страной Шенгенской зоны, все еще возможен, рассказали несколько собеседников DW, которые регулярно пересекают границу между Беларусью и странами Евросоюза. Больше всех виз в 2023 году гражданам РБ выдали Германия, Италия и Польша.