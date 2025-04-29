Граница закрывается? Что происходит на КПП между РБ и Латвией

Латвия ограничила въезд для белорусов на последнем действующем КПП с соседней страной. Как теперь жители Беларуси могут попасть в эту страну ЕС, выяснила DW, побывав на погранпункте "Патерниеки/Григоровщина".
Уже больше месяца последний действующий погранпункт между Латвией и Беларусью "Патерниеки/Григоровщина" частично закрыт. С 19 марта латвийские власти запретили пересекать этот КПП пешком и на велосипедах, проезд возможен только на автотранспорте. Учитывая, что въезд в Латвию машин с белорусскими номерами также запрещен, у белорусов осталось не так много возможностей попасть в соседнюю страну, которая входит в ЕС. С чем связаны действия латвийских властей и как жители Беларуси еще могут въехать в Латвию, разбиралась DW.
Латвия может полностью закрыть границу с Беларусью
16 марта у латвийской границы со стороны Беларуси собрались около 30 граждан африканских стран. Некоторые из них уже прошли белорусский контроль и, предположительно, намеревались подать прошение о предоставлении убежища в Евросоюзе. Латвийские пограничники заметили, что число мигрантов становилось все больше с каждым часом и решили временно закрыть переход, выставив заграждения.
"Пока это был единственный случай (с наплывом мигрантов. - Ред.). Но кто знает, что может произойти дальше, если другая сторона решит устроить нам неприятности", - говорит начальник Даугавпилсского управления погранохраны Раймонд Кублицкис в беседе с DW. Он не исключает, что при необходимости границу могут закрыть вовсе.
За его спиной - десятки проржавевших велосипедов, прикованных к столбам. Кублицкис объясняет, что до запрета жители Латвии и Беларуси активно пользовались ими, чтобы пересекать границу и ездить за покупками в магазины беспошлинной торговли. В среднем в 2024 году границу ежедневно переходили около 800 человек, за полгода латвийские пограничники зафиксировали 243 тысячи пересечений в обе стороны.
Какие варианты остаются у белорусов для въезда в Латвию
Латвия по-прежнему привлекает белорусов как транзитный маршрут в другие страны Евросоюза. Кроме того, у многих там живут родственники. Однако в 2024 году латвийский Сейм запретил въезд в страну на автомобилях с белорусскими номерами, а нынешние ограничения на КПП "Патерниеки" оставили еще меньше возможностей въезда для граждан соседней страны. Ответственность за ситуацию Рига возлагает на Россию и Беларусь, обвиняя их в сознательной провокации миграционного кризисаи отсутствии мер по сдерживанию потока мигрантов на границе.
Брошенные велосипеды у погранпункта "Патерниеки", апрель 2025 года.
DW
Некоторые предприимчивые жители Латвии и Литвы воспользовались введенными ограничениями, организовав перевозки на микроавтобусах между своими странами и Беларусью. Например, дорога до ближайшего крупного населенного пункта в Беларуси - Полоцка - из Риги занимает около 6 часов (без учета прохождения контроля на пограничном пункте) и обходится в 60 евро. Как сообщили журналисту DW в одной из транспортных компаний, все места на рейс из Риги в Витебск на ближайшее время уже распроданы. Для латвийцев Беларусь интересна недорогими медицинскими услугами и организацией летнего отдыха для детей.
При этом автобусы белорусских перевозчиков все еще имеют право въезда в Латвию и Литву. Самым востребованным остается маршрут из Минска в Ригу через территорию Литвы - он длиннее на 70 километров, но с остановкой в Вильнюсе.
Белорусам понадобится разрешение на въезд в Латвию
После начала полномасштабного вторжения России в Украину, в том числе с территории Беларуси, Латвия приостановила выдачу туристических виз гражданам обеих стран. Тем не менее на данный момент въезд в Латвию по туристической визе, выданной другой страной Шенгенской зоны, все еще возможен, рассказали несколько собеседников DW, которые регулярно пересекают границу между Беларусью и странами Евросоюза. Больше всех виз в 2023 году гражданам РБ выдали Германия, Италия и Польша.
Впрочем, с 1 сентября 2025 года Латвия введет новые требования: граждане России и Беларуси, имеющие визы и ВНЖ других стран ЕС, должны будут заранее получать специальное разрешение для въезда. За 48 часов до путешествия в Латвию нужно будет указывать цель поездки, предполагаемый срок пребывания, место проживания, маршрут передвижения и контактную информацию. За нарушение предусмотрен штраф до 2000 евро.
Что говорят об ограничениях жители Латвии и Беларуси?
Олеся (имя изменено. - Ред.) - гражданка Латвии. В беседе с DW она рассказала, что дважды в неделю использует пункт "Патерниеки", чтобы попасть к родителям в Россию - она ездит на личном автомобиле с латвийскими номерами. Беларусь в этом случае служит для нее транзитной территорией, так как проезд через нее быстрее, чем через российско-латвийскую границу, объясняет женщина. С введением новых ограничений, по ее словам, прохождение границы стало быстрее: "Когда запретили пересекать границу пешком и на велосипедах, на пункте стало практически пусто".
Другого мнения придерживается белоруска Александра, которая получила политическое убежище в Латвии в 2022 году. С того момента она больше не может вернуться на родину, но зато к ней регулярно приезжает ее мама из Беларуси. Латвия каждый год одобряет матери Александры визу категории D на гуманитарных основаниях, и она имеет возможность сесть на автобус от Минска до Риги - маршрут проходит через территорию Литвы.
Александра говорит, что ограничения на границе "Патерниеки - Григоровщина" не сильно мешают поездкам ее мамы. Но девушка с тревогой смотрит в будущее. В Сейме Латвии проходит обсуждение инициативы, согласно которой могут полностью запретить автобусное сообщение с Беларусью. В таком случае ее мама будет лишена возможности навещать дочь. "Это выглядит как помощь режиму: "Давайте снова разорвем семьи, чтобы у людей не осталось возможности встречаться". С благодарностью от диктатора", - сетует Александра.
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