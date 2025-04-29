Песни Фрэнка Синатры на Laima Rendezvous Jūrmala

Известный по культовым ролям в фильмах Licence to Kill, The Goonies, Die Hard и Showgirls, Роберт Дэви прославился не только как выдающийся актёр, но и как один из лучших современных интерпретаторов наследия Фрэнка Синатры. Его баритон, глубокий и элегантный, сравним с голосом самого Ol’ Blue Eyes, а исполнение наполнено стилем, искренностью и настоящей эмоциональной силой. Роберт не просто поёт Синатру — он проживает каждую песню на сцене.

Фото: Пресс-фото

В Юрмале Роберту Дэви аккомпанирует известный джазовый пианист и музыкальный руководитель Алекс Нахимовски, а также оркестр Лаймы Вайкуле. Это будет особенный вечер — музыкальное путешествие в золотую эпоху американской песни с богатым оркестровым звучанием и атмосферой, достойной лучших кинолент.

Основательница и муза фестиваля Лайма Вайкуле, делится своими впечатлениями: