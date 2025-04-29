Песни Фрэнка Синатры на Laima Rendezvous Jūrmala

Легенда Голливуда и всемирно признанный вокалист Роберт Дэви выступит 25 июля 2025 года на сцене престижного фестиваля Laima Rendezvous Jūrmala с концертной программой Robert Davi Sings Sinatra.
Известный по культовым ролям в фильмах Licence to Kill, The Goonies, Die Hard и Showgirls, Роберт Дэви прославился не только как выдающийся актёр, но и как один из лучших современных интерпретаторов наследия Фрэнка Синатры. Его баритон, глубокий и элегантный, сравним с голосом самого Ol’ Blue Eyes, а исполнение наполнено стилем, искренностью и настоящей эмоциональной силой. Роберт не просто поёт Синатру — он проживает каждую песню на сцене.
В Юрмале Роберту Дэви аккомпанирует известный джазовый пианист и музыкальный руководитель Алекс Нахимовски, а также оркестр Лаймы Вайкуле. Это будет особенный вечер — музыкальное путешествие в золотую эпоху американской песни с богатым оркестровым звучанием и атмосферой, достойной лучших кинолент.
Основательница и муза фестиваля Лайма Вайкуле, делится своими впечатлениями:
"Когда поёт Роберт, ты слышишь не просто музыку — ты ощущаешь каждое слово. Он приносит на сцену элегантность и харизму, как это умеют только настоящие артисты. Для меня большая честь принять его на нашем фестивале — в окружении нашего оркестра и внимательной, искушённой публики".
Laima Rendezvous Jūrmala — один из самых любимых музыкальных фестивалей в Латвии. Это ежегодное событие, которое посвящено исключительно живым выступлениям, настоящему музыкальному мастерству и атмосфере, где сочетаются эстетика и подлинное искусство. Каждое выступление сопровождается живым оркестром, а программа охватывает разные жанры и поколения исполнителей из разных стран.
Robert Davi Sings Sinatra обещает стать жемчужиной вечерней программы в пятницу — редкой возможностью увидеть встречу голливудского шика и музыкального совершенства под балтийским небом.
Билеты уже в продаже на сайте laimafestival.lv и bilesuserviss.lv.
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