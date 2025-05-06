КНДР остается одним из наиболее надежных союзников России с начала полномасштабного вторжения в Украину. За это время экономическое и военное сотрудничество между двумя странами существенно углубилось, а в ноябре прошлого года они ратифицировали договор о взаимной обороне.

Как отмечает WSJ со ссылкой на западные оценки, нынешняя нехватка рабочих рук в России обусловлена значительными потерями живой силы в ходе войны с Украиной, низким уровнем рождаемости, а также массовым оттоком россиян за границу.

По прогнозам Министерства труда России, к 2030 году дефицит рабочей силы в стране увеличится до 2,4 миллиона человек с нынешних 1,5 миллиона.

Чтобы смягчить эти последствия, Россия начала активно привлекать рабочие кадры из дружественной страны. Сейчас северокорейские трудовые мигранты преимущественно трудятся на Дальнем Востоке, однако российские власти рассчитывают, что в скором времени они появятся и в крупных городах других регионов страны.

Российские работодатели высоко ценят северокорейских рабочих, отмечая, что те готовы трудиться по 12 часов в сутки за низкую оплату и никогда не жалуются на условия работы, сообщает пресса.

Помимо рабочей силы, Северная Корея направляет в Россию также военных и вооружение. По данным разведки Южной Кореи, в 2024 году в Россию прибыли 12 тысяч северокорейских солдат для участия в войне против Украины, а в 2025 году прибыли еще 3 тысячи военнослужащих.