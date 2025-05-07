"Сегодня ночью дроны СБУ дальнего радиуса действия поразили два завода военно-промышленного комплекса в тылу России", - сказал источник.

Атаке подвергся завод "Базальт" в Красноармейске Московской области. В СБУ охарактеризовали его как основное предприятие, производящее оружие и боеприпасы для всех видов вооруженных сил.

Задет и завод "Сплав" в Туле, который, как отметил источник, является единственным предприятием в России, проектирующим и разрабатывающим многозарядные реактивные установки и боеприпасы.

С этой атакой дронов связано и ограничение полетов авиации в Подмосковье, отметил источник.

"СБУ явно работает над нападениями на военные объекты, которые помогают врагу совершать вооруженную агрессию против Украины. Работа по ослаблению военных возможностей России будет вестись и дальше", - подчеркнул источник.

Ранее сообщалось, что из-за угрозы со стороны украинских дронов с вечера вторника в России были задержаны или отменены не менее 350 авиарейсов, что повлияло на планы путешествий около 60 000 пассажиров.

В московском аэропорту Шереметьево дважды приостанавливали прилет и вылет рейсов. Часть полетов была задержана или перенаправлена в другие аэропорты. Похожая ситуация была и в других московских аэропортах - Домодедово, Внуково и Жуковский.

Ограничения на прилет и вылет самолетов также были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Кирова.