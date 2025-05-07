Украинские дроны в ночь на среду в России атаковали военные заводы в Подмосковье и Туле, заверил британскую телекомпанию "Би-би-си" источник в Службе безопасности Украины (СБУ).
"Сегодня ночью дроны СБУ дальнего радиуса действия поразили два завода военно-промышленного комплекса в тылу России", - сказал источник.
Атаке подвергся завод "Базальт" в Красноармейске Московской области. В СБУ охарактеризовали его как основное предприятие, производящее оружие и боеприпасы для всех видов вооруженных сил.
Задет и завод "Сплав" в Туле, который, как отметил источник, является единственным предприятием в России, проектирующим и разрабатывающим многозарядные реактивные установки и боеприпасы.
С этой атакой дронов связано и ограничение полетов авиации в Подмосковье, отметил источник.
"СБУ явно работает над нападениями на военные объекты, которые помогают врагу совершать вооруженную агрессию против Украины. Работа по ослаблению военных возможностей России будет вестись и дальше", - подчеркнул источник.
Ранее сообщалось, что из-за угрозы со стороны украинских дронов с вечера вторника в России были задержаны или отменены не менее 350 авиарейсов, что повлияло на планы путешествий около 60 000 пассажиров.
В московском аэропорту Шереметьево дважды приостанавливали прилет и вылет рейсов. Часть полетов была задержана или перенаправлена в другие аэропорты. Похожая ситуация была и в других московских аэропортах - Домодедово, Внуково и Жуковский.
Ограничения на прилет и вылет самолетов также были введены в аэропортах Казани, Нижнекамска и Кирова.
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