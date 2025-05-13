Ищи себя на фото Зрители на прощальном показе "Записок сумасшедших" с Хаматовой

"Записки сумасшедших" - первая постановка на русском языке, которую Крымов осуществил после того, как покинул Россию в 2022 году, и первая встреча на сцене двух грандиозных актеров, Чулпан Хаматовой и Максима Суханова.

Свои "Записки сумасшедших" Крымов описывает как историю о людях, потерянных во времени и пространстве. О непрожитой и недожитой жизни. И о последнем шансе, который все-таки есть. В центре сюжета - два актера, пытающиеся найти свой путь в измененном мире. Фрагменты их собственных биографий перемежаются со страницами "Ромео и Джульетты" Шекспира, "Антигоны" Ануя и "Дневника Анны Франк". Сцена наполняется и переполняется образами, картинками, смыслами, показывает зрителю фокусы, транслирует настроения, затягивает в действие…