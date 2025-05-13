KNAB подчеркнул, что больничные листы, выписки и другие медицинские заключения о состоянии здоровья человека в понимании Уголовного закона считаются официальными документами. Поэтому составление и выдача ложной выписки квалифицируется как подделка документа.

Атлацис обвинялся в подстрекательстве к подделке документа, освобождающего от обязанностей, Яковинс - в подделке, Кауце - в использовании поддельного документа.

На заседании суда прокурор Рита Григане зачитала переписку между Атлацисом и Яковинсом. "Вчера отправил один персональный код. Очень, очень, очень нужно освобождение от заседания на завтра", - писал Атлацис.

А Кауце в переписке с другим лицом писала: "Мне пришлось просить об отсрочке рассмотрения дела, чтобы запросить доказательства в двух местах. Если я завтра приеду без бумаг, суд больше не перенесет дело. А без новых доказательств все плохо. Если мне сегодня ничего не пришлют, мне придется проявить креативность".

Через два часа она отправила фото с выпиской врача, назвав его планом Б. На вопрос, что случилось, Кауце ответила: "Ничего не случилось. Пришлось "заболеть". Чтобы в случае, если мне ничего не пришлют до утра, я смогла выиграть время. Впервые так делаю, но других вариантов нет". В обвинении отмечается, что в период своей "болезни" адвокат посещала офис, работала и несколько раз ходила в спортзал.

Ранее почти все присутствовавшие депутаты Сейма проголосовали за передачу дела Яковинса прокуратуре, за исключением Александра Кирштейнса и Дидзиса Шмитса, которые воздержались, а также большинства фракции "Латвия на первом месте", члены которой не участвовали в голосовании.

Обвиняемые не признали свою вину.