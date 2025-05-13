Сегодня, 13 мая, Рижский районный суд признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковинса (Союз зеленых и крестьян), а также адвокатов из Валмиеры - Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце - виновными в подделке документа.
Яковинсу и Кауце назначены денежные штрафы в размере 7400 евро, Атлацису - 6660 евро.
Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован. В случае вступления обвинительного приговора в силу Яковинс утратит депутатский мандат.
Аналогичный случай произошел в 14-м Сейме, когда депутат Глория Гревцова лишилась мандата после обвинительного приговора по уголовному делу за предоставление ложной информации Центральной избирательной комиссии.
Яковинс сообщил агентству LETA, что сначала пересмотрит весь приговор, но обязательно подаст на него апелляцию. Его позиция по данному делу не изменилась, и он не признает своей вины.
Дело расследовало Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Ранее KNAB сообщал, что адвокаты совместно с семейным врачом обеспечили подачу в суд фальшивого медицинского документа, который должен был служить оправданием неявки представителя стороны адвокатуры. В результате суд отложил рассмотрение гражданского дела.
По версии правоохранителей, Атлацис подстрекал Яковинса подделать выписку из медицинской карты Кауце. Адвокат затем подала этот документ в Видземский окружной суд как подтверждение своего состояния здоровья и указаний врача, добившись таким образом переноса заседания и затягивания процесса.
KNAB подчеркнул, что больничные листы, выписки и другие медицинские заключения о состоянии здоровья человека в понимании Уголовного закона считаются официальными документами. Поэтому составление и выдача ложной выписки квалифицируется как подделка документа.
Атлацис обвинялся в подстрекательстве к подделке документа, освобождающего от обязанностей, Яковинс - в подделке, Кауце - в использовании поддельного документа.
На заседании суда прокурор Рита Григане зачитала переписку между Атлацисом и Яковинсом. "Вчера отправил один персональный код. Очень, очень, очень нужно освобождение от заседания на завтра", - писал Атлацис.
А Кауце в переписке с другим лицом писала: "Мне пришлось просить об отсрочке рассмотрения дела, чтобы запросить доказательства в двух местах. Если я завтра приеду без бумаг, суд больше не перенесет дело. А без новых доказательств все плохо. Если мне сегодня ничего не пришлют, мне придется проявить креативность".
Через два часа она отправила фото с выпиской врача, назвав его планом Б. На вопрос, что случилось, Кауце ответила: "Ничего не случилось. Пришлось "заболеть". Чтобы в случае, если мне ничего не пришлют до утра, я смогла выиграть время. Впервые так делаю, но других вариантов нет". В обвинении отмечается, что в период своей "болезни" адвокат посещала офис, работала и несколько раз ходила в спортзал.
Ранее почти все присутствовавшие депутаты Сейма проголосовали за передачу дела Яковинса прокуратуре, за исключением Александра Кирштейнса и Дидзиса Шмитса, которые воздержались, а также большинства фракции "Латвия на первом месте", члены которой не участвовали в голосовании.
Обвиняемые не признали свою вину.
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