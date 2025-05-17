В июне продолжится суд над родителями Букайнса по делу о похищении внучки

Обвиняемый в участии в антигосударственной организации Станислав Букайнс в середине лета 2024 года не только бежал из Латвии в Россию, переправившись через реку на доске для SUP-серфинга, но и похитил и увез с собой малолетнюю дочь, с матерью которой он к тому моменту был уже в разводе. Позднее, находясь в России, Букайнс заявил, что попросил там политическое убежище.

Государственная полиция Латвии возбудила уголовный процесс по факту похищения несовершеннолетнего ребенка. 22 июля 2024 года по этому делу были задержаны родители Станислава Букайнса, которых следствие признало подозреваемыми в пособничестве похищению. Суд избрал для обоих задержанных меру пресечения в виде заключения под стражу.

При непосредственном участии Министерства юстиции Латвии и благодаря тому, что мать девочки сама отправилась в Россию, ребенка удалось вернуть обратно в Латвию.

Задержанные дедушка и бабушка девочки были освобождены из-под стражи после того, как за каждого из них был внесен залог в размере 200 000 евро.

Оба родителя Букайнса обвиняются по третьей части 153-й статьи Уголовного закона ("Похищение человека, если оно повлекло тяжкие последствия, совершено в отношении несовершеннолетнего либо организованной группой").

За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от трех до 12 лет, с конфискацией имущества или без нее, с пробационным надзором сроком до трех лет или без такового.