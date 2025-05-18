Депутат предстанет перед судом за клевету в СМИ

Сам Страумитис свою вину в суде не признал. Он заявил, что приговор в Германии, по его мнению, был незаконным.

Однако нормы законодательства Европейского союза и международные договоры, заключённые Латвией, предусматривают признание решений судов других государств, поэтому последствия за преступления, совершённые за рубежом, могут наступать и в Латвии.

До вступления приговора в законную силу к Страумитису применена мера пресечения в виде обязательного уведомления об изменении места жительства и дополнительный запрет на выезд из страны.

Сам Страумитис заявил агентству LETA, что считает обвинения необоснованными и намерен обжаловать вынесенный в первой инстанции приговор в апелляционном порядке.

Он отказался уточнить, за что именно был осужден в Германии, однако настаивает, что вынесенный ему там приговор несправедлив, и сослался на некое решение Суда Европейского союза, подтверждающее эту позицию.

Страумитис также выразил мнение, что обвинение в Латвии было выдвинуто с целью политического давления. По его словам, хотя он лично не участвует в муниципальных выборах, информация о выдвинутых против него обвинениях способна негативно повлиять на имидж партии "Объединение младолатышей", одним из основателей которой он является.