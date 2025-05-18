Депутат предстанет перед судом за клевету в СМИ

Земгальский окружной суд в Айзкраукле 4 ноября в 13:30 приступит к рассмотрению дела в отношении кандидата в депутаты 14-го Сейма Яниса Страумитиса, которого обвиняют в распространении клеветы в средствах массовой информации. Об этом агентству LETA сообщили в суде.
Ранее суд Земгальского района уже признал Страумитиса виновным и назначил наказание в виде краткосрочного лишения свободы сроком на два месяца. Этот приговор был обжалован.
Как уже сообщалось, в другом уголовном деле - за предоставление заведомо ложных сведений Центральной избирательной комиссии (ЦИК) - Рижский городской суд назначил Страумитису наказание в виде пробационного надзора сроком на два года. На выборах 14-го Сейма он баллотировался от партии "Сила народной власти", а в 2024 году участвовал в выборах в Европейский парламент от партии "Объединение новолатышей".
Гособвинитель счел наказание достаточным, поэтому не стал запрашивать полный текст приговора.
Согласно материалам обвинения, Страумитис собственной подписью подтвердил, что сведения, указанные в анкете для кандидатов, являются достоверными и соответствуют требованиям закона. Однако позднее выяснилось, что он ранее был судим в Германии, что, по закону, исключает возможность участия в выборах. Таким образом, он сознательно предоставил ЦИК ложную информацию.
Согласно действующему законодательству, кандидатами на выборах в Сейм не могут становиться и депутатами не могут быть избраны лица, ранее осуждённые за умышленные преступления, если их судимость не снята или не погашена.
Сам Страумитис свою вину в суде не признал. Он заявил, что приговор в Германии, по его мнению, был незаконным.
Однако нормы законодательства Европейского союза и международные договоры, заключённые Латвией, предусматривают признание решений судов других государств, поэтому последствия за преступления, совершённые за рубежом, могут наступать и в Латвии.
До вступления приговора в законную силу к Страумитису применена мера пресечения в виде обязательного уведомления об изменении места жительства и дополнительный запрет на выезд из страны.
Сам Страумитис заявил агентству LETA, что считает обвинения необоснованными и намерен обжаловать вынесенный в первой инстанции приговор в апелляционном порядке.
Он отказался уточнить, за что именно был осужден в Германии, однако настаивает, что вынесенный ему там приговор несправедлив, и сослался на некое решение Суда Европейского союза, подтверждающее эту позицию.
Страумитис также выразил мнение, что обвинение в Латвии было выдвинуто с целью политического давления. По его словам, хотя он лично не участвует в муниципальных выборах, информация о выдвинутых против него обвинениях способна негативно повлиять на имидж партии "Объединение младолатышей", одним из основателей которой он является.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!