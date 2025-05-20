Известно, какие партии потратили больше всего на агитацию перед выборами

LPV заключила договоры на сумму 339 551 евро, "Новое Единство" - на 211 380 евро, Латвийская Зеленая партия - на 172 957 евро, партия "Стабильности!" - на 125 365 евро, "Объединенный список" - на 112 297 евро, "Для развития Латвии" - на 91 685 евро, Союз зеленых и крестьян - на 89 044 евро, "Прогрессивные" - на 80 507 евро, Национальное объединение - на 68 755 евро. Остальные партии заключили договоры на меньшие суммы.

В предвыборный агитационный период для всех политических партий и их объединений установлен лимит финансовых средств, которые они могут использовать на размещение политической рекламы, благотворительность, спонсорство и подарки. Эти лимиты не распространяются на расходы по изготовлению рекламы или планированию кампании.

KNAB поясняет, что в расходы на предвыборную агитацию включаются как общие партийные, так и индивидуальные расходы кандидатов в депутаты.

Если партия или партийное объединение участвует в выборах по всей территории Латвии, то максимальная сумма, которую она может потратить на вышеуказанные цели, составляет не более 869 640 евро.

Что касается физических лиц, не связанных с политическими партиями и их объединениями, то они вправе использовать на предвыборную агитацию за или против политических сил и кандидатов в депутаты средства в размере не более 15 минимальных месячных зарплат - то есть 11 100 евро. На этих лиц распространяются ограничения в отношении размещения рекламы, благотворительности, спонсорства, пособий, подарков, а также использования почтовых услуг.

KNAB напоминает, что в предвыборный агитационный период поставщики рекламных услуг и лица, занимающиеся агитацией, обязаны уведомлять KNAB обо всех заключенных рекламных договорах. Информация о каждом таком соглашении должна быть представлена в KNAB в течение трех дней после его заключения.

Ранее сообщалось, что в Латвии предвыборный агитационный период начался 8 февраля и продлится до дня выборов - 7 июня.