Видео Полиция ищет очевидцев ДТП около торгового центра Sāga

Государственная полиция просит откликнуться водителя, который был участником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Улброке, на улице Бикеру, 4.
19 марта этого года в 20:25 в Улброке, на улице Бикеру,4 на территории торгового центра Sāga, пока неустановленная женщина-водитель автомобиля Audi серебристого цвета въехала в припаркованное транспортное средство Kia Optima, повредив его.
После происшествия водитель покинула место аварии, не сообщив о случившемся в установленном законом порядке.
Государственная полиция призывает откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также виновного водителя, позвонив по телефону 67829236 или 112.
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