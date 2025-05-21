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Видео Полиция ищет очевидцев ДТП около торгового центра Sāga

Фото статьи
Фото: Valsts policija/Apollo.lv kolāža

Государственная полиция просит откликнуться водителя, который был участником дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Улброке, на улице Бикеру, 4.

19 марта этого года в 20:25 в Улброке, на улице Бикеру,4 на территории торгового центра Sāga, пока неустановленная женщина-водитель автомобиля Audi серебристого цвета въехала в припаркованное транспортное средство Kia Optima, повредив его.

После происшествия водитель покинула место аварии, не сообщив о случившемся в установленном законом порядке.

Государственная полиция призывает откликнуться очевидцев дорожно-транспортного происшествия, а также виновного водителя, позвонив по телефону 67829236 или 112.

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