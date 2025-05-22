Европа перевооружается: кто лидирует и сколько это стоит?

Глава МИД Германии Вадефуль поддержал требования президента США Трампа довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВП. Другие европейские государства также планируют активно увеличивать оборонные бюджеты.
Президент США Дональд Трамп может быть доволен: новый министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) позитивно отреагировал на требование Трампа, призвав новое немецкое правительство впредь выделять на оборону 5% ВВП Германии. Об этом он заявил 15 мая на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в турецкой Анталье.
По словам министра, Берлин поддерживает предложение генсека НАТО Марка Рютте о повышении военных расходов до 3,5% ВВП плюс еще 1,5% на инфраструктуру, связанную с обороной. Однако окончательная ясность по поводу размера оборонных бюджетов всех государств-участников альянса, вероятно, будет внесена только на следующем саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.
За день до заявления Вадефуля федеральный канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz), выступая в бундестаге, сообщил, что он хочет усилить бундесвер, сделав его"сильнейшей конвенциональной (без ядерного оружия. - Ред.) армией в Европе".
Другие европейские страны также ставят перед собой амбициозные цели в данной области.
Польша: оплот НАТО на восточном фланге
Польша уже много лет тратит значительные средства на развитие армии - с целью стать ведущей в военном отношении сухопутной силой в Европе. В прошлом году Варшава выделила на оборону 4,12% ВВП. Декларируемая цель крупнейшего государства восточного фланга НАТО - эффективное сдерживание России.
На данный момент в вооруженных силах Польши насчитывается около 150 000 солдат - профессиональных военных и бойцов территориальной обороны. К 2035 году их число должно возрасти до 300 000. Одновременно польская армия оснащается современной боевой техникой. Более 600 танков заказаны, в частности, в Южной Корее и США. Кроме того, в будущем Варшаве будут поставлены ракетные комплексы HIMARS, беспилотники, а также многоцелевые истребители F-35. С другой стороны, польские ВМС считаются довольно слабыми.
Германия: из отстающего - в лидеры?
В случае реализации плана увеличить военные расходы до 5% ВВП Германия совершит исторический поворот в своей политике безопасности. По окончании "холодной войны" Берлин делал ставку на международное сотрудничество, дипломатию и "культуру военной сдержанности". Переломным моментом стала речь предыдущего канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) о "смене эпох", произнесенная 27 февраля 2022 года, через три дня после широкомасштабного вторжения России в Украину.
После этого немецкие власти создали спецфонд для модернизации бундесвера, направив в него 100 миллиардов евро. В 2024 году ассигнования Германии на оборону составили около 90 миллиардов евро, или около 2,1% ВВП. Рост их до 5% будет означать, что годовой военный бюджет превысит 160 миллиардов евро. Такие радикальные изменения вызовут огромные бюджетные последствия и пока финансово не обеспечены.
В настоящее время в бундесвере около 182 000 военных. Министерство обороны ФРГ стремится к тому, чтобы к 2031 году численность личного состава достигла не менее 203 000 человек, при этом в отдельных случаях обсуждается даже целевой показатель в 240 000.
Ныне проводимая модернизация затрагивает все виды вооруженных сил Германии: устаревшие танки, самолеты и корабли должны быть заменены, а использование цифровых технологий и возможностей командования и управления - расширены. Ключевыми игроками немецкого оборонно-промышленного комплекса являются компании Rheinmetall, Airbus Defence and Space и Diehl Group, которые, действуя вместе с иностранными партнерами, все более ориентируются на экспорт.
Франция: ядерная держава с глобальными амбициями
Франция остается единственной ядерной державой в ЕС, придерживаясь стратегии глобального присутствия и самостоятельности в военной сфере. Во французской армии служат около 203 000 солдат, еще 175 000 - в военизированных подразделениях, таких как жандармерия, 26 000 являются резервистами.
Благодаря атомному авианосцу "Шарль де Голль" и подводным лодкам стратегического назначения флот Франции обладает мощной компонентой ядерного сдерживания. Истребители Rafale предназначены для обеспечения контроля над воздушным пространством, некоторые их модели также способны быть носителями ядерного оружия.
С момента вступления в должность в 2017 году президент Эмманюэль Макрон обеспечил значительное увеличение оборонного бюджета страны. Выступая с телеобращением в начале марта, Макрон, подробно проинформировал население о "российской угрозе", которая, по его словам, нависла над Европой. Поэтому, подчеркнул президент, военный бюджет Франции должен быть увеличен почти вдвое.
В прошлом он был сопоставим по размеру с немецким, но с помощью этих средств Парижу удалось создать более дееспособную армию - не в последнюю очередь потому, что государство всегда оказывало французской оборонной промышленности стратегическую поддержку и являлось совладельцем компаний отрасли.
Великобритания: армия хорошо оснащена, но уязвима
Поставив перед собой цель поднять расходы на оборону до почти 2,4% ВВП, Великобритания делает при этом упор на высокие технологии: дроны, искусственный интеллект и лазерные системы. Королевский флот с двумя авианосцами, из которых только один обычно находится в оперативной готовности, и Военно-воздушные силы считаются самыми современными. Основу ВВС составляют американские истребители F-35B, которых Лондон хотел бы закупить в общей сложности 138.
Однако британская армия относительно невелика. По состоянию на 1 января 2025 года ее общая численность составляла 108 413 человек - 73 847 штатных солдат, 4127 гуркхов, 25 742 резервиста и 4697 прочих военнослужащих. И, в отличие от многих стран ЕС, в настоящее время значительного увеличения личного состава не планируется.
Премьер-министр Кир Стармер подчеркивает верность Великобритании НАТО и возможность применения ее военного потенциала в глобальном масштабе. При этом вооружения британской армии в большей степени, чем у многих государств Евросоюза, зависит от американских технологий. Не в последнюю очередь это касается ядерного оружия, размещенного на четырех подводных лодках типа Vanguard.
Италия: мощный флот, сухопутным войскам нужна модернизация
В 2024 году Италия потратила на оборону лишь 1,49% ВВП, что ниже согласованного в рамках НАТО целевого показателя в 2%. Тем не менее, имея армию в 165 000 человек, два авианосца и мощные ВВС, оснащенные истребителями Eurofighter и F-35, Рим остается одним из европейских тяжеловесов в военной области.
Однако вооружение сухопутных войск считается устаревшим, а сами они нуждаются в реформировании. Ситуация должна измениться: премьер-министр Джорджа Мелони хочет сделать итальянские бронетанковые силы самими мощными в Европе. Для этого у компании Rheinmetall было заказано более 1000 боевых и многоцелевых танков. В стратегическом плане Италия сосредоточена на Средиземноморском регионе и обеспечении безопасности глобальных торговых путей.
Глобальный рейтинг военной мощи неизменен
Впрочем, многомиллиардные программы перевооружения Европы мало что изменят в глобальном рейтинге военных держав в среднесрочной перспективе. США в нем уверенно лидируют, за ними следуют Россия, Китай и Индия. Великобритания - самое сильное из европейских государств в военном отношении, занимает шестое место. Франция - девятое, а Германия - одиннадцатое.
Платформа Global Firepower, составляющая такой рейтинг, анализирует для сопоставления глобальной военной мощи более 60 разных показателей - от количества танков и военно-морского потенциала до численности населения, способного встать под ружье.
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