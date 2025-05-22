Европа перевооружается: кто лидирует и сколько это стоит?

На данный момент в вооруженных силах Польши насчитывается около 150 000 солдат - профессиональных военных и бойцов территориальной обороны. К 2035 году их число должно возрасти до 300 000. Одновременно польская армия оснащается современной боевой техникой. Более 600 танков заказаны, в частности, в Южной Корее и США. Кроме того, в будущем Варшаве будут поставлены ракетные комплексы HIMARS, беспилотники, а также многоцелевые истребители F-35. С другой стороны, польские ВМС считаются довольно слабыми.

Американский истребитель F-35B Фото: DW: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance

Германия: из отстающего - в лидеры?

В случае реализации плана увеличить военные расходы до 5% ВВП Германия совершит исторический поворот в своей политике безопасности. По окончании "холодной войны" Берлин делал ставку на международное сотрудничество, дипломатию и "культуру военной сдержанности". Переломным моментом стала речь предыдущего канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) о "смене эпох", произнесенная 27 февраля 2022 года, через три дня после широкомасштабного вторжения России в Украину.

После этого немецкие власти создали спецфонд для модернизации бундесвера, направив в него 100 миллиардов евро. В 2024 году ассигнования Германии на оборону составили около 90 миллиардов евро, или около 2,1% ВВП. Рост их до 5% будет означать, что годовой военный бюджет превысит 160 миллиардов евро. Такие радикальные изменения вызовут огромные бюджетные последствия и пока финансово не обеспечены.