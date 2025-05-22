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Европа перевооружается: кто лидирует и сколько это стоит?

Министр обороны ФРГ Борис Писториус на немецкой самоходной артиллерийской установке Panzerhaubitze 2000, сентябрь 2024 года
Министр обороны ФРГ Борис Писториус на немецкой самоходной артиллерийской установке Panzerhaubitze 2000, сентябрь 2024 года Фото: DW: Florian Wiegand/Eibner-Pressefoto/picture alliance

Глава МИД Германии Вадефуль поддержал требования президента США Трампа довести военные расходы стран НАТО до 5% ВВП. Другие европейские государства также планируют активно увеличивать оборонные бюджеты.

Президент США Дональд Трамп может быть доволен: новый министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль (Johann Wadephul) позитивно отреагировал на требование Трампа, призвав новое немецкое правительство впредь выделять на оборону 5% ВВП Германии. Об этом он заявил 15 мая на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО в турецкой Анталье.

По словам министра, Берлин поддерживает предложение генсека НАТО Марка Рютте о повышении военных расходов до 3,5% ВВП плюс еще 1,5% на инфраструктуру, связанную с обороной. Однако окончательная ясность по поводу размера оборонных бюджетов всех государств-участников альянса, вероятно, будет внесена только на следующем саммите НАТО, который состоится в конце июня в Гааге.

За день до заявления Вадефуля федеральный канцлер Фридрих Мерц (Friedrich Merz), выступая в бундестаге, сообщил, что он хочет усилить бундесвер, сделав его"сильнейшей конвенциональной (без ядерного оружия. - Ред.) армией в Европе".

Другие европейские страны также ставят перед собой амбициозные цели в данной области.

Польша: оплот НАТО на восточном фланге

Польша уже много лет тратит значительные средства на развитие армии - с целью стать ведущей в военном отношении сухопутной силой в Европе. В прошлом году Варшава выделила на оборону 4,12% ВВП. Декларируемая цель крупнейшего государства восточного фланга НАТО - эффективное сдерживание России.

На данный момент в вооруженных силах Польши насчитывается около 150 000 солдат - профессиональных военных и бойцов территориальной обороны. К 2035 году их число должно возрасти до 300 000. Одновременно польская армия оснащается современной боевой техникой. Более 600 танков заказаны, в частности, в Южной Корее и США. Кроме того, в будущем Варшаве будут поставлены ракетные комплексы HIMARS, беспилотники, а также многоцелевые истребители F-35. С другой стороны, польские ВМС считаются довольно слабыми.

Американский истребитель F-35B
Американский истребитель F-35B Фото: DW: Gianluca Vannicelli/IPA/picture alliance

Германия: из отстающего - в лидеры?

В случае реализации плана увеличить военные расходы до 5% ВВП Германия совершит исторический поворот в своей политике безопасности. По окончании "холодной войны" Берлин делал ставку на международное сотрудничество, дипломатию и "культуру военной сдержанности". Переломным моментом стала речь предыдущего канцлера Олафа Шольца (Olaf Scholz) о "смене эпох", произнесенная 27 февраля 2022 года, через три дня после широкомасштабного вторжения России в Украину.

После этого немецкие власти создали спецфонд для модернизации бундесвера, направив в него 100 миллиардов евро. В 2024 году ассигнования Германии на оборону составили около 90 миллиардов евро, или около 2,1% ВВП. Рост их до 5% будет означать, что годовой военный бюджет превысит 160 миллиардов евро. Такие радикальные изменения вызовут огромные бюджетные последствия и пока финансово не обеспечены.

В настоящее время в бундесвере около 182 000 военных. Министерство обороны ФРГ стремится к тому, чтобы к 2031 году численность личного состава достигла не менее 203 000 человек, при этом в отдельных случаях обсуждается даже целевой показатель в 240 000.

Ныне проводимая модернизация затрагивает все виды вооруженных сил Германии: устаревшие танки, самолеты и корабли должны быть заменены, а использование цифровых технологий и возможностей командования и управления - расширены. Ключевыми игроками немецкого оборонно-промышленного комплекса являются компании Rheinmetall, Airbus Defence and Space и Diehl Group, которые, действуя вместе с иностранными партнерами, все более ориентируются на экспорт.

Франция: ядерная держава с глобальными амбициями

Франция остается единственной ядерной державой в ЕС, придерживаясь стратегии глобального присутствия и самостоятельности в военной сфере. Во французской армии служат около 203 000 солдат, еще 175 000 - в военизированных подразделениях, таких как жандармерия, 26 000 являются резервистами.

Благодаря атомному авианосцу "Шарль де Голль" и подводным лодкам стратегического назначения флот Франции обладает мощной компонентой ядерного сдерживания. Истребители Rafale предназначены для обеспечения контроля над воздушным пространством, некоторые их модели также способны быть носителями ядерного оружия.

Истребители Rafale на атомном авианосце "Шарль де Голль"
Истребители Rafale на атомном авианосце "Шарль де Голль" Фото: DW: PUNIT PARANJPE/AFP/Getty Images

С момента вступления в должность в 2017 году президент Эмманюэль Макрон обеспечил значительное увеличение оборонного бюджета страны. Выступая с телеобращением в начале марта, Макрон, подробно проинформировал население о "российской угрозе", которая, по его словам, нависла над Европой. Поэтому, подчеркнул президент, военный бюджет Франции должен быть увеличен почти вдвое.

В прошлом он был сопоставим по размеру с немецким, но с помощью этих средств Парижу удалось создать более дееспособную армию - не в последнюю очередь потому, что государство всегда оказывало французской оборонной промышленности стратегическую поддержку и являлось совладельцем компаний отрасли.

Великобритания: армия хорошо оснащена, но уязвима

Поставив перед собой цель поднять расходы на оборону до почти 2,4% ВВП, Великобритания делает при этом упор на высокие технологии: дроны, искусственный интеллект и лазерные системы. Королевский флот с двумя авианосцами, из которых только один обычно находится в оперативной готовности, и Военно-воздушные силы считаются самыми современными. Основу ВВС составляют американские истребители F-35B, которых Лондон хотел бы закупить в общей сложности 138.

Британский эсминец HMS Defender
Британский эсминец HMS Defender Фото: DW: Georgian Interior Ministry/AP Photo/picture alliance

Однако британская армия относительно невелика. По состоянию на 1 января 2025 года ее общая численность составляла 108 413 человек - 73 847 штатных солдат, 4127 гуркхов, 25 742 резервиста и 4697 прочих военнослужащих. И, в отличие от многих стран ЕС, в настоящее время значительного увеличения личного состава не планируется.

Премьер-министр Кир Стармер подчеркивает верность Великобритании НАТО и возможность применения ее военного потенциала в глобальном масштабе. При этом вооружения британской армии в большей степени, чем у многих государств Евросоюза, зависит от американских технологий. Не в последнюю очередь это касается ядерного оружия, размещенного на четырех подводных лодках типа Vanguard.

Италия: мощный флот, сухопутным войскам нужна модернизация

В 2024 году Италия потратила на оборону лишь 1,49% ВВП, что ниже согласованного в рамках НАТО целевого показателя в 2%. Тем не менее, имея армию в 165 000 человек, два авианосца и мощные ВВС, оснащенные истребителями Eurofighter и F-35, Рим остается одним из европейских тяжеловесов в военной области.

Италия планирует закупить более 130 основных боевых танков KF51 Panther
Италия планирует закупить более 130 основных боевых танков KF51 Panther Фото: DW: Emmanuel Dunand/AFP/dpa/picture alliance

Однако вооружение сухопутных войск считается устаревшим, а сами они нуждаются в реформировании. Ситуация должна измениться: премьер-министр Джорджа Мелони хочет сделать итальянские бронетанковые силы самими мощными в Европе. Для этого у компании Rheinmetall было заказано более 1000 боевых и многоцелевых танков. В стратегическом плане Италия сосредоточена на Средиземноморском регионе и обеспечении безопасности глобальных торговых путей.

Глобальный рейтинг военной мощи неизменен

Впрочем, многомиллиардные программы перевооружения Европы мало что изменят в глобальном рейтинге военных держав в среднесрочной перспективе. США в нем уверенно лидируют, за ними следуют Россия, Китай и Индия. Великобритания - самое сильное из европейских государств в военном отношении, занимает шестое место. Франция - девятое, а Германия - одиннадцатое.

Платформа Global Firepower, составляющая такой рейтинг, анализирует для сопоставления глобальной военной мощи более 60 разных показателей - от количества танков и военно-морского потенциала до численности населения, способного встать под ружье.

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