Израильские военные открыли предупредительный огонь по дипломатам

Израильская армия уже принесла извинения за случившееся, однако Палестинская автономия обвинила израильских военных в том, что те преднамеренно стреляли по делегации.

Бельгия потребовала от Израиля объяснений по поводу инцидента с делегацией, визит которой был заранее согласован с израильской армией и которая передвигалась в ясно обозначенной автоколонне. Один из членов делегации был бельгийским дипломатом.

Министерство иностранных дел Италии вызвало посла Израиля для предоставления разъяснений. "Мы призываем правительство Израиля немедленно объяснить произошедшее. Угрозы дипломатам недопустимы", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни в социальной сети X. В составе делегации находился и итальянский дипломат.

На видео, снятом агентством AFP, видно, как иностранные дипломаты и журналисты бросаются врассыпную после звуков выстрелов.

Израильская армия пояснила, что делегация отклонилась от утвержденного маршрута и оказалась в зоне, где ее присутствие не было разрешено. По словам военных, солдаты, находившиеся на территории, произвели предупредительные выстрелы, чтобы оттеснить делегацию.

Как сообщил агентству AFP один из европейских дипломатов, они слышали многократные выстрелы со стороны лагеря беженцев в Дженине и бросились обратно к своим автомобилям.

С начала масштабной военной операции Израиля в северной части Западного берега лагерь беженцев в Дженине был эвакуирован, и его заняли израильские военные. Агентство ООН по делам палестинских беженцев (UNRWA) сообщило, что по состоянию на 31 марта в результате операции в Дженине были перемещены около 16 000 человек.