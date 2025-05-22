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"У нас много общего". Дебаты кандидатов на пост мэра Риги

Перевод: rus.tvnet.lv
Первый номер рижского списка "Стабильности!" Алексей Росликов, первый номер рижского списка "Согласия" Регина Лочмеле и первый номер рижского списка "Суверенная власть/Объединение младолатыши" Юлия Степаненко
Первый номер рижского списка "Стабильности!" Алексей Росликов, первый номер рижского списка "Согласия" Регина Лочмеле и первый номер рижского списка "Суверенная власть/Объединение младолатыши" Юлия Степаненко Фото: Ēriks Saksons/TVNET GRUPA

Муниципальные выборы приближаются семимильными шагами, поэтому еженедельная передача TVNET+ "ПУЛЬС" продолжает цикл предвыборных дебатов с кандидатами на пост мэра Риги. 

Во второй передаче цикла в дебатах приняли участие представители партий, которые в опросе рижан, проведенном SKDS в апреле, занимали с 5-й по 7-ю строчки - первый номер рижского списка "Стабильности!" Алексей Росликов, лидер рижского списка "Согласия" Регина Лочмеле и кандидат на пост мэра Риги от списка "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" Юлия Степаненко.

Это фрагмент дебатов, полная запись доступна для абонентов TVNET+!

Голосуйте ответственно!

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