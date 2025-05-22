"У нас много общего". Дебаты кандидатов на пост мэра Риги

Во второй передаче цикла в дебатах приняли участие представители партий, которые в опросе рижан, проведенном SKDS в апреле, занимали с 5-й по 7-ю строчки - первый номер рижского списка "Стабильности!" Алексей Росликов, лидер рижского списка "Согласия" Регина Лочмеле и кандидат на пост мэра Риги от списка "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши" Юлия Степаненко.