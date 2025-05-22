Как будет работать система противоракетной обороны США "Золотой купол"?

Перехватчики

Кинетический перехватчик — это ракета, которая уничтожает цель, врезаясь в нее на полной скорости. Поскольку речь идет действительно о больших скоростях, гораздо больше скорости звука, то и удар будет сильным, а выделяемой кинетической энергии хватит, чтобы разрушить цель.

Так работает, например, ракета поколения PAC-3 комплекса Patriot. Однако такой комплекс было бы затруднительно вывести на орбиту. Одна ракета этого семейства весит более 300 килограммов, а вместе с пусковым контейнером — гораздо больше.

Для поражения цели нужно гораздо больше ракет, чем одна, и чисто математически, учитывая, что размещать их придется на очень большом пространстве, обойти эту проблему будет очень непросто.

Patriot Фото: Reuters

Между тем, как утверждает бывший директор Агентства космического развития США и главы Офиса тактических технологий DARPA Фред Кеннеди, уже сейчас США в состоянии строить кинетические ракеты-перехватчики для размещения в космосе весом в 80 килограммов.

«Разместите шесть перехватчиков в орбитальном эквиваленте „магазина" (пусковой установки) РСЗО и присоедините это к небольшому спутнику в его головной части. Запустите 21 такой носитель на одной ракете Falcon 9 (или аналогичной ракете конкурентов). Повторите это 13 раз — и вы получите 273 носителя перехватчиков, на которых размещено почти 1700 индивидуально нацеливаемых перехватчиков. Каждый носитель с шестью перехватчиками может весить всего около 750 кг — это примерно столько же, сколько весит спутник Starlink второго поколения», — посчитал он.