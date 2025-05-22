Как будет работать система противоракетной обороны США "Золотой купол"?

Новая система противоракетной обороны «Золотой купол», которую разрабатывает Америка, будет концептуально схожа с программой «Стратегическая оборонная инициатива», которую в 1983 году представил коллега Дональда Трампа по Республиканской партии Рональд Рейган. Однако то, что не получилось у Рейгана, может получиться у Трампа. Так, по крайней мере, считают в его администрации.
Идея, которая лежит в основе обеих программ, довольно проста — начинать перехватывать межконтинентальные баллистические ракеты надо на раннем этапе полета, пока их двигатель работает и его пламя хорошо видно, а сама ракета не успела набрать скорость, либо на серединном этапе во время полета в космосе.
Самый удобный способ это сделать — разместить перехватчики на орбите Земли.
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В 1980-е годы реализовать это не получилось из-за несовершенства технологий, поскольку СОИ предусматривала довольно экзотические системы — атомные лазеры, пучковое оружие и многое другое.
Даже кинетические боеприпасы, то есть снаряды, которые уничтожают цель тараном, в ней были причудливой зонтичной формы.
Теперь, как убеждены в Пентагоне и администрации Трампа, во-первых, технологии шагнули далеко вперед, а во-вторых, концепция стала проще.
Особенности новой программы в том, что она существует в виде концепции, схемы, и многие технологии для нее пока не созданы. Это значит, что она, скорее всего, будет реализовываться долго, сроки, вероятно, будут «сдвигаться вправо», стоимость будет расти, а окончательную цену предсказать трудно.
Эту программу разрабатывают уже несколько лет, в нее будут также интегрированы некоторые существующие компоненты противоракетной обороны США — как минимум, для того, чтобы перехватывать то, что пропустит новая космическая составляющая ПРО.
Спутники
Принцип действия новой ПРО был описан еще во время первого президентского срока Дональда Трампа, когда в 2019 году Министерство обороны США опубликовало «Обзор политики в области противоракетной обороны» (2019 Missile Defense Review).
В нем говорилось, что в космосе будет размещена сеть космических аппаратов, которая будет выполнять роль системы предупреждения о ракетных пусках. Там же предполагается разместить и перехватчики.
Уже в 2019 году речь шла о том, что система будет уничтожать ракеты на разгонном участке траектории с помощью как кинетических, так и некинетических средств, например, лазеров.
Это стало возможным после того, как появились недорогие низкоорбитальные спутники, которые можно выводить в космос в больших количествах. Таким образом, можно создать сеть космических аппаратов, которые также могут отслеживать и ракетные пуски.
Помимо новых технологий, которые сильно удешевили создание аппаратов, появились новые возможности по выведению их на орбиту — с появлением возвращаемых ракет стоимость таких пусков сильно снизилась.
Сложность тут заключается в том, что нужны будут не только спутники дистанционного зондирования Земли, которые будут следить за объектами на земле — например, подводными лодками или мобильными пусковыми установками, но также и спутники, которые будут следить за межконтинентальными баллистическими ракетами (МБР) во время полета и обеспечивать целеуказание перехватчикам.
Перехватчики
Кинетический перехватчик — это ракета, которая уничтожает цель, врезаясь в нее на полной скорости. Поскольку речь идет действительно о больших скоростях, гораздо больше скорости звука, то и удар будет сильным, а выделяемой кинетической энергии хватит, чтобы разрушить цель.
Так работает, например, ракета поколения PAC-3 комплекса Patriot. Однако такой комплекс было бы затруднительно вывести на орбиту. Одна ракета этого семейства весит более 300 килограммов, а вместе с пусковым контейнером — гораздо больше.
Для поражения цели нужно гораздо больше ракет, чем одна, и чисто математически, учитывая, что размещать их придется на очень большом пространстве, обойти эту проблему будет очень непросто.
Между тем, как утверждает бывший директор Агентства космического развития США и главы Офиса тактических технологий DARPA Фред Кеннеди, уже сейчас США в состоянии строить кинетические ракеты-перехватчики для размещения в космосе весом в 80 килограммов.
«Разместите шесть перехватчиков в орбитальном эквиваленте „магазина" (пусковой установки) РСЗО и присоедините это к небольшому спутнику в его головной части. Запустите 21 такой носитель на одной ракете Falcon 9 (или аналогичной ракете конкурентов). Повторите это 13 раз — и вы получите 273 носителя перехватчиков, на которых размещено почти 1700 индивидуально нацеливаемых перехватчиков. Каждый носитель с шестью перехватчиками может весить всего около 750 кг — это примерно столько же, сколько весит спутник Starlink второго поколения», — посчитал он.
С другой стороны, как отметил в интервью Би-би-си редактор военного отдела Economist Шашанк Джоши, поскольку перехватчики также будут находиться на низкой орбите, то у них будет меньше радиус действия и совсем мало времени на то, чтобы поразить цели.
«У вас будут буквально минуты, точнее, совсем мало минут, в зависимости от того, насколько быстро выгорает топливо ракеты. И если вы хотите накрыть зону размером, скажем, с Северную Корею и все её возможные позиции запуска, вам по-прежнему понадобятся сотни и сотни спутников-перехватчиков», — рассказал он.
В случае с Россией их число будет намного больше.
Цена
Трамп заявил во вторник, что программа потребует начальных инвестиций в размере 25 млрд долларов, а её общая стоимость со временем составит 175 млрд.
Первоначальные 25 млрд, по его словам, уже предусмотрены в его проекте под названием «Один Большой Прекрасный Законопроект о налогах» (One Big Beautiful Bill on tax), который еще не принят.
175 млрд долларов — это предварительная официальная оценка стоимости программы, но Бюджетное управление Конгресса США подсчитало, что одна только космическая составляющая «Золотого купола» может обойтись в 524 млрд в течение 20 лет.
Но даже и эта предварительная сумма может оказаться значительно меньше итоговой, поскольку многие системы еще предстоит разработать.
Дестабилизация
Противоракетная оборона Трампа, вероятно, нарушит сложившуюся систему стратегического ядерного сдерживания (СЯС).
Это стратегия, при которой наличие ядерного оружия служит средством предотвращения нападения со стороны вероятного противника.
Основной принцип — гарантированное взаимное уничтожение: если одна сторона нанесет ядерный удар, другая будет в состоянии ответить настолько разрушительно, что цена агрессии станет неприемлемой.
Десятки лет это удерживало СССР и США — самые крупные ядерные державы — от войны. И это отсутствие войны, основанное на СЯС, называется стратегической стабильностью.
Эту стабильность обеспечивало не только СЯС, но и множество других факторов, включая разрядку напряженности и вообще потепление отношений между СССР, а затем Россией и США.
А нарушают эту стабильность другие факторы, включая войну, которую ведет Россия в Украине, появление новых стратегических видов вооружений, таких, о которых, например, в 2018 году говорил Владимир Путин.
Программы ПРО во времена холодной войны считались одним из дестабилизирующих факторов международной стабильности. Дело в том, что страна, обладающая эффективной системой ПРО, может захотеть первой нанести обезоруживающий удар, рассчитывая, что ответный ослабленный не преодолеет оборону. Противник же будет стремиться ударить первым чтобы нивелировать преимущество обороны.
Договор по ПРО, подписанный в 1972 году и просуществовавший до 2002 года, как раз был призван устранить эти угрозы.
Однако сейчас ситуация в ядерном сдерживании отличается от той, которая была в 1970-80-х годах. Мир стал более многополярным, увеличился и ядерный клуб. Как минимум, одна из стран, обладающих ядерным арсеналом, — Китай — также стала субъектом ядерного сдерживания.
Это стало одной из причин развала системы двусторонних договоров, которые обеспечивали стабильность. Среди них, в частности, были договоры об ограничении ПРО, соглашение «Открытое небо». В 2023 году Россия приостановила участие в договоре СНВ-3.
Реакция России
Россия довольно сдержанно отреагировала на выступление Трампа. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что создание системы ПРО «Золотой купол» является суверенным делом США: «Если США считают, что есть ракетная опасность, то, конечно, разрабатывают системы противоракетной обороны».
«Пока какой-то детализации этого проекта нет. Безусловно, конечно же, в обозримом будущем сам ход развития событий требует возобновления контактов по вопросам стратегической стабильности», — добавил Песков.
Тем не менее, поскольку ПРО оказывает роковое влияние на систему ядерного сдерживания, сложно представить, чтобы Россия не имела на этот счет какого-то особого мнения.
Против ПРО
Москва наверняка попытается ответить на разработку программы, и возможностей для этого довольно много.
Во-первых, можно увеличить количество МБР. Его ограничивал договор СНВ, который теперь приостановлен. Сколько бы ни было развернуто перехватчиков в космосе, каждая дополнительная ракета будет требовать значительного увеличения их числа.
Ни одна из существующих в мире систем противоракетной обороны не способна отразить массированный ядерный удар, и поэтому логично предположить, что Россия постарается, прежде всего, увеличить количество носителей.
Поскольку речь идет о начальном этапе, можно строить не только ракеты с ядерными боеголовками, но и ложные цели — времени на их определение будет совсем немного.
Во-вторых, можно ответить ассиметрично, развивая небаллистические средства доставки. В 2018 году Владимр Путин уже демонстрировал компьютерную графику с проектами ядерной торпеды «Посейдон» или крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник».
Наконец, можно начать совершенствовать уже существующие ракеты, совершенствуя их системы преодоления ПРО. Правда, эти системы работают не на разгонном участке траектории — в этот момент ракета только набирает высоту и скорость, не совершая маневры.
Но в любом случае ответные меры со стороны России потребуют больших финансовых вложений, а поскольку Дональд Трамп спешит воплотить программу ПРО как можно быстрее, то и меры нужно принимать срочно.
Правда, сейчас Россия находится совсем не в лучшем положении для таких масштабных разработок — Москва ведет большую войну, которая требует больших расходов. Любая ядерная программа — дело очень дорогостоящее.
Неудачная программ «Звездных войн» Рональда Рейгана, хотя и не была воплощена, тем не менее, сыграла большую роль в противостоянии с СССР. Она заставила Советский Союз вступить в гонку вооружений, которая стала одной из причин его краха.