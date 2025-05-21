Во время ремонта дороги в направлении Вецмилгрависа могут образоваться пробки

В пятницу, 23 мая, в связи с дорожными ремонтными работами могут образоваться пробки в направлении Вецмилгрависа, сообщили агентству LETA в Рижской думе.
Если погодные условия будут благоприятными, в пятницу, 23 мая, на улице Яунциема гатве будет проводиться восстановление дорожного покрытия на участке длиной 236 метров. Работы запланированы с 9:00 до 17:00. Движение транспорта будет организовано по одной полосе в каждом направлении.
Водителям, следующим в сторону Вецмилгрависа, рекомендуется использовать объездные улицы вблизи зоны ремонта, где это возможно, а также рассмотреть альтернативные способы передвижения, например, поезд.
Муниципалитет призывает участников дорожного движения заранее скорректировать свои привычные маршруты, чтобы избежать пробок в районе ремонтных работ.
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