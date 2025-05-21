Во время ремонта дороги в направлении Вецмилгрависа могут образоваться пробки

Если погодные условия будут благоприятными, в пятницу, 23 мая, на улице Яунциема гатве будет проводиться восстановление дорожного покрытия на участке длиной 236 метров. Работы запланированы с 9:00 до 17:00. Движение транспорта будет организовано по одной полосе в каждом направлении.