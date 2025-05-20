Ремонт Земитанского моста идет с опережением графика

В конце апреля был завершен первый этап реконструкции, в ходе которого была реконструирована средняя часть путепровода. Сейчас начата реконструкция правой стороны моста.

В начале мая также был завершен демонтаж лестницы Земитанского путепровода.

На перекрестке улиц Пернавас и Александра Чака в настоящее время ведется замена асфальтобетонного покрытия. Работы ведутся преимущественно в ночное время, чтобы минимизировать воздействие на транспорт. В ближайшее время планируется начать работы по замене дорожного покрытия в районе моста - на улицах Иерикю, Сапиеру и Александра Чака.

Как сообщалось, работы по реконструкции Земитанского моста начались в ноябре прошлого года.

Ремонт может быть завершен к осени 2026 года.

Галерея: Земитанский мост (фото из архива 2019 год)