Украинские БПЛА атаковали завод электроники в Орловской области

В Орловской области из-за атаки беспилотников было повреждено здание Болховского завода полупроводниковых приборов, сообщил губернатор региона Андрей Клычков в среду, 21 мая.

"По уточненной информации, в результате массированной вражеской атаки БПЛА в городе Болхове получили повреждения несколько частных жилых домов и здание Болховского завода полупроводниковых приборов", - написал Клычков. По его словам, продолжаются работы по устранению последствий атаки. Пострадавших в результате атаки нет, сообщил губернатор.

Last night, the Ukrainian Defense Forces carried out a strike on the Bolkhov Semiconductor Device Plant (JSC “BZPP”) in the Oryol region — a key component of Russia’s military-industrial complex.



The main area of activity of the Joint Stock Company “Bolkhov Semiconductor Device… pic.twitter.com/hUOYyQAt8Q — Exilenova+ (@Exilenova_plus) May 21, 2025

Рано утром Клычков отчитался, что за ночь над регионом были сбиты 53 украинских беспилотника. Украинская сторона не комментировала обстрел.

Всего, по данным Минобороны России, за ночь российские военные сбили 159 украинских беспилотников. Из них 51 БПЛА над Брянской областью, 37 - над Курской.

Болховский завод выполняет подряды Минобороны РФ

Болховский завод полупроводниковых приборов начал работу в 1968 год. Как писала газета "Коммерсант", на нем выполняют оборонные заказы и производят изделия для гражданского сектора. Предприятие включено в сводный реестр предприятий оборонно-промышленного комплекса.

"Электронные компоненты БЗПП разрабатывает и поставляет во все виды вооружения для 560 предприятий оборонной и космической промышленности. В текущем году завод исполняет более 2000 контрактов только в рамках государственного оборонного заказа", - писал "Коммерсант" в 2023 году.