Печальная картина в Платонской волости - за пять месяцев ни одного новорожденного

Самоуправление сообщило, что в конце мая проходит уже ставшее традицией поздравление новорожденных. На мероприятие 30 мая приглашаются семьи Елгавского края, которые пополнились в течение времени с 1 ноября 2024 года по 31 марта этого года, - у них родился ребенок. Мероприятие в Элейском чайном домике состоится в два времени - в 10 и 12 часов, сообщает агентство LETА.

В период времени с 1 ноября 2024 года по 31 марта 2025 года в Елгавском крае было зарегистрировано 80 новорожденных - 42 мальчика и 38 девочек.

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Наибольшее число новорожденных зарегистрировано в волости Цену - 13, в волости Яунсвирлаукас - десять, в волости Валгундес - девять, в волости Сесавас - семь детей. В Элейской, Калнциемской и Озолниекской волостях было зарегистрировано по шесть детей, в Салгалской волости - пять, в Глудской и Вирцавской волостях - по четыре, в Светской и Залениекской волостях - по три, в Вилцской волости - два. В Лиелплатонской и Ливберзской волостях зарегистрировано по одному малышу, в свою очередь ни одного новорожденного не было зарегистрировано в Платонской волости.

Самоуправление вручит маленьким жителям специальный памятный знак города – серебряную монету, на аверсе которой изображен отпечаток детской ножки с текстом "Неси Елгавский край в мир!", а на реверсе монеты – герб Елгавского края. Монета несет в себе послание о том, что для самоуправления появление на свет каждого ребенка, или след каждого ребенка на земле края, является особым событием.