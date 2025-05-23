Кая Каллас: Сербия должна сделать геополитический выбор

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время своего визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед "стратегическим, геостратегическим" выбором того, "где она хочет быть". Слова главы дипломатии ЕС в четверг, 22 мая, процитировало агентство Associated Press.

"Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать", - сказала Каллас через две недели после того, как президент Сербии Александар Вучич проигнорировал предупреждения Брюсселя и посетил 9 мая военный парад Победы в Москве.

Глава дипломатии ЕС выразила Вучичу свою точку зрения по этому вопросу. "Я действительно не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну в Украине", - подчеркнула Каллас. Она добавила, что президент Сербии в ответ "изложил свою версию".

Глава дипломатии ЕС: Сербии нужны реформы