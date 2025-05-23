Кая Каллас: Сербия должна сделать геополитический выбор

"Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать", - заявила глава дипломатии ЕС, приехав в Белград после того, как президент Сербии Александар Вучич посетил парад в Москве 9 мая.
Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас во время своего визита в Белград заявила, что Сербия стоит перед "стратегическим, геостратегическим" выбором того, "где она хочет быть". Слова главы дипломатии ЕС в четверг, 22 мая, процитировало агентство Associated Press.
"Европейское будущее Сербии зависит от ценностей, которые она будет отстаивать", - сказала Каллас через две недели после того, как президент Сербии Александар Вучич проигнорировал предупреждения Брюсселя и посетил 9 мая военный парад Победы в Москве.
Глава дипломатии ЕС выразила Вучичу свою точку зрения по этому вопросу. "Я действительно не понимаю, почему нужно стоять бок о бок с человеком, который ведет эту ужасную войну в Украине", - подчеркнула Каллас. Она добавила, что президент Сербии в ответ "изложил свою версию".
Глава дипломатии ЕС: Сербии нужны реформы
По словам Каллас, политическое руководство Сербии продолжает называть вступление в ЕС своей стратегической целью. Однако в Брюсселе хотят "увидеть действия, которые докажут и поддержат эти слова", указала она: "Реформы - это то, как Сербия будет продвигаться по пути ЕС. Нет коротких путей к членству. Реальный прогресс должен быть достигнут здесь, в Белграде".
В частности, Каллас призвала Сербию приложить серьезные усилия для обеспечения свободы СМИ, борьбы с коррупцией и проведения избирательной реформы. "Эти реформы принесут реальную пользу гражданам и народу Сербии, как того требовали сотни тысяч протестующих в последние недели", - заявила глава дипломатии ЕС.
Следующая остановка Каллас - Косово
После Белграда Кая Каллас отправилась Приштину, столицу Косово, чью провозглашенную в 2008 году независимость Сербия до сих пор не признает. В 2022 году Косово также официально попросило принять его в Евросоюз.
Каллас заявила, что нормализация отношений между Сербией и Косово является "фундаментальной" для их европейского будущего. Глава дипломатии ЕС сообщила о намерении вскоре пригласить представителей Белграда и Приштины в Брюссель, чтобы обсудить "конкретные шаги" к этому.
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