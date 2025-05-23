Объявлен конкурс на должность члена совета Pasažieru vilciens

Государственная канцелярия совместно с Министерством сообщения объявила открытый конкурс на замещение должности члена совета AS Pasažieru vilciens (PV). Об этом агентству LETA сообщили в Госканцелярии.
В рамках конкурса ищут кандидата с компетенциями в области организации общественного транспорта, управления предприятиями и коллективами, а также управления заинтересованными сторонами.
Заявки от кандидатов принимаются до 20 июня текущего года. Вознаграждение члена совета PV составит 1936 евро в месяц до уплаты налогов.
Для участия в конкурсе кандидатам необходимо соответствовать ряду обязательных требований. Среди них - наличие как минимум трехлетнего опыта работы в должности члена правления, либо двухлетнего опыта работы членом совета в компании среднего или крупного размера. Также допускается трехлетний опыт руководящей работы в государственной или муниципальной организации, ответственной за железнодорожные пассажирские перевозки или реализацию политики в области общественного транспорта.
От кандидата также требуется высшее академическое или профессиональное образование второго уровня, предпочтительно в области экономики, менеджмента, права, инженерных наук или другой смежной сферы, владение государственным языком на уровне C1 и английским языком на уровне не ниже B2. Кандидат должен соответствовать требованиям Закона об управлении долями капитала публичных лиц и предприятий, а также Закона о предотвращении конфликта интересов в деятельности государственных должностных лиц.
Дополнительно кандидат должен обладать опытом не менее двух лет в вопросах, связанных с организацией общественного транспорта, управлением предприятием, командой и заинтересованными сторонами.
Для выполнения обязанностей члена совета PV необходимы следующие управленческие компетенции: стратегическое видение, нацеленность на развитие, принятие решений и ответственность, навыки планирования и организации, а также способность создавать и поддерживать позитивные взаимоотношения.
Конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе комиссия по номинациям оценит поданные документы и соответствие кандидатов заявленным требованиям. Участники, прошедшие во второй тур, должны будут представить свое стратегическое видение в форме презентации (до 15 минут) о будущих вызовах и приоритетах развития PV. На третьем этапе будут оцениваться управленческие компетенции кандидатов.
Процесс номинации организован Государственной канцелярией совместно с Министерством сообщения и компанией по подбору персонала SIA Astral Executive Search.
Комиссию по номинациям возглавляет руководитель отдела управления государственными предприятиями Департамента межотраслевой координации Государственной канцелярии Дзинтра Гасуне. В комиссию также входят директор департамента управления государственным капиталом Министерства сообщения Линда Пуце, директор департамента железнодорожного транспорта Министерства сообщения Патрик Маркевич, эксперт по экономическим вопросам Конфедерации работодателей Латвии Сигния Зандере, президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Латвии Иво Ошениекс, а также руководитель отдела охраны труда Профсоюза железнодорожников и работников транспортной отрасли Латвии Владимир Новиков.
Ранее уже сообщалось, что 14 февраля этого года Министерство сообщения приняло заявление об уходе от члена совета PV Марциса Вилцанса.
Бывший председатель правления Latvijas pasts Вилцанс приступил к обязанностям члена совета PV только в начале этого года.
Члены совета PV были отобраны в ходе конкурса, на три должности в котором претендовали 77 кандидатов.
Компания Pasažieru vilciens была создана в 2001 году путем выделения внутренних пассажирских перевозок из состава Latvijas dzelzceļš. Первоначально PV на 100% принадлежала Latvijas dzelzceļš, однако в октябре 2008 года была преобразована в государственное предприятие.
В 2024 году компания перевезла 19,44 млн пассажиров.
Оборот PV в прошлом году, по предварительным данным, составил 64,831 млн евро, что на 8,4% больше по сравнению с 2023 годом. Прибыль компании до налога на прибыль многократно возросла, достигнув 683 920 евро, следует из опубликованной компанией информации.
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