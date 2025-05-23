Объявлен конкурс на должность члена совета Pasažieru vilciens

Дополнительно кандидат должен обладать опытом не менее двух лет в вопросах, связанных с организацией общественного транспорта, управлением предприятием, командой и заинтересованными сторонами.

Для выполнения обязанностей члена совета PV необходимы следующие управленческие компетенции: стратегическое видение, нацеленность на развитие, принятие решений и ответственность, навыки планирования и организации, а также способность создавать и поддерживать позитивные взаимоотношения.

Конкурс пройдет в три этапа. На первом этапе комиссия по номинациям оценит поданные документы и соответствие кандидатов заявленным требованиям. Участники, прошедшие во второй тур, должны будут представить свое стратегическое видение в форме презентации (до 15 минут) о будущих вызовах и приоритетах развития PV. На третьем этапе будут оцениваться управленческие компетенции кандидатов.

Процесс номинации организован Государственной канцелярией совместно с Министерством сообщения и компанией по подбору персонала SIA Astral Executive Search.

Комиссию по номинациям возглавляет руководитель отдела управления государственными предприятиями Департамента межотраслевой координации Государственной канцелярии Дзинтра Гасуне. В комиссию также входят директор департамента управления государственным капиталом Министерства сообщения Линда Пуце, директор департамента железнодорожного транспорта Министерства сообщения Патрик Маркевич, эксперт по экономическим вопросам Конфедерации работодателей Латвии Сигния Зандере, президент Ассоциации пассажирских перевозчиков Латвии Иво Ошениекс, а также руководитель отдела охраны труда Профсоюза железнодорожников и работников транспортной отрасли Латвии Владимир Новиков.