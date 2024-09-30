Ужесточение борьбы с "серой экономикой" всполошило людей, оперирующих наличными деньгами, и вызвало много вопросов. Например, можно ли, не создав проблемы своей семье, достать из тумбочки бабушкины накопления и сделать первый взнос за ипотеку? TVNET+ помогли разобраться в теме специалисты VID и глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова.
Для абонентов
Налоговые лайфхаки: как легализовать наличку из "бабушкиной тумбочки"?
Если бабушка хочет подарить своему внуку значительную сумму (от 10 тысяч евро) в наличных, чтобы он сделал первый взнос на ипотеку или купил машину, как это правильно оформить - чтобы с этой суммы не пришлось платить налоги и не было проблем?
Во-первых, в Латвии есть ограничения на сделки с наличными в 7200 евро.