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Налоговые лайфхаки: как легализовать наличку из "бабушкиной тумбочки"?

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Наличные деньги
Наличные деньги Фото: Ieva Čīka/LETA

Ужесточение борьбы с "серой экономикой" всполошило людей, оперирующих наличными деньгами, и вызвало много вопросов. Например, можно ли, не создав проблемы своей семье, достать из тумбочки бабушкины накопления и сделать первый взнос за ипотеку? TVNET+ помогли разобраться в теме специалисты VID и глава бухгалтерской компании Insaiders Марина Антонова. 

Если бабушка хочет подарить своему внуку значительную сумму (от 10 тысяч евро) в наличных, чтобы он сделал первый взнос на ипотеку или купил машину, как это правильно оформить - чтобы с этой суммы не пришлось платить налоги и не было проблем?

Во-первых, в Латвии есть ограничения на сделки с наличными в 7200 евро.

Во-вторых, бабушка не сможет доказать историю этих накоплений и попадет под действие know your customer - могут возникнуть проблемы со счетом, подозрения в отмывании денег и т. п.

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