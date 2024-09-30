Налоговые лайфхаки: как легализовать наличку из "бабушкиной тумбочки"?

Если бабушка хочет подарить своему внуку значительную сумму (от 10 тысяч евро) в наличных, чтобы он сделал первый взнос на ипотеку или купил машину, как это правильно оформить - чтобы с этой суммы не пришлось платить налоги и не было проблем?