"Это фильм - "кровь из глаз": Долин о картине Стюарт, частично снятой в Латвии

25 мая кинокритик Антон Долин провел на своем YouTube-канале традиционный стрим по итогам Каннского фестиваля. В рамках программы он посмотрел больше 50 фильмов. Была среди них и дебютная работа голливудской актрисы Кристен Стюарт "Хронология воды".
"Фильм Кристен Стюарт "Хронология воды", на мой взгляд, - художественная неудача", - сказал Антон Долин.
Кинокритик объяснил, почему он так считает: "Суперамбициозно сделанный как огромный полнометражный клип. Это история спортсменки, ее биография, но поставленная по ее воспоминаниям. И фактически это внутренняя биография. Этот сюжет в историю не складывается. Это какая-то нарезка ярких впечатлений, воспоминаний. В том числе сверхинтимных, таких, можно сказать, непристойных. С дикой экспрессией сделано. С дикой в прямом смысле слова. Это такой фильм - "кровь из глаз". Так давно, по-моему, никто не снимает, с такими нападками на зрителя. Хочется спрятаться под кресло, когда такое смотришь. Но это не значит, что это как-то бездарно или пусто. Совсем нет".
Напомним, режиссерский дебют Кристен Стюарт - фильм "Хронология воды", который частично снимался в Латвии летом 2024 года, - был показан на Каннском кинофестивале в программе "Особый взгляд". Картина была тепло встречена публикой, заслужив продолжительные овации.
Видео: Стрим Антона Долина
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