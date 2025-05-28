"Это фильм - "кровь из глаз": Долин о картине Стюарт, частично снятой в Латвии

Кинокритик объяснил, почему он так считает: "Суперамбициозно сделанный как огромный полнометражный клип. Это история спортсменки, ее биография, но поставленная по ее воспоминаниям. И фактически это внутренняя биография. Этот сюжет в историю не складывается. Это какая-то нарезка ярких впечатлений, воспоминаний. В том числе сверхинтимных, таких, можно сказать, непристойных. С дикой экспрессией сделано. С дикой в прямом смысле слова. Это такой фильм - "кровь из глаз". Так давно, по-моему, никто не снимает, с такими нападками на зрителя. Хочется спрятаться под кресло, когда такое смотришь. Но это не значит, что это как-то бездарно или пусто. Совсем нет".