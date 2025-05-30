Тихий враг: как распознать признаки хронического воспаления в организме

Когда защитный механизм становится угрозой

Воспаление само по себе не плохо - это защитный механизм организма, который помогает бороться с травмами, инфекциями или другими угрозами. Однако, когда эта реакция продолжается слишком долго или начинает действовать без видимых причин, она становится разрушительной. В такой форме воспаление может незаметно, тихо и долгое время представлять угрозу здоровью, что часто обнаруживается только тогда, когда организм борется уже слишком долго.