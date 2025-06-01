Ищи себя на фото Рижане и гости столицы на концерте "Касты"

31 мая в клубе SPELET выступила ростовская четверка "Каста". Артисты исполнили не только треки из нового альбома "Новинки зарубежного рэпа", но и свои главные хиты. На концерт собрались сотни поклонников. В какой-то момент около входа даже образовалась очередь. Смотрите фотоотчет TVNET+!
Почти 25 лет назад "Каста" перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить семь совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов.
Сегодня тексты "Касты" цитируют наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.