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Ищи себя на фото Рижане и гости столицы на концерте "Касты"

31 мая в клубе SPELET выступила ростовская четверка "Каста". Артисты исполнили не только треки из нового альбома "Новинки зарубежного рэпа", но и свои главные хиты. На концерт собрались сотни поклонников. В какой-то момент около входа даже образовалась очередь. Смотрите фотоотчет TVNET+!

Почти 25 лет назад "Каста" перевернула представление о русском рэпе, сумев привлечь внимание широкой аудитории и вывести жанр из тени на большую сцену. За столь внушительный срок парни успели выпустить семь совместных пластинок и полдюжины сольных альбомов.

Сегодня тексты "Касты" цитируют наизусть даже те, кто не считает себя поклонником рэп-культуры.

Галерея: Зрители на концерте группы "Каста"

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