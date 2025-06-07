Данные экзитполов: в Рижскую думу могут пройти шесть партий

Можно прогнозировать, что официальный результат партий "Латвия на первом месте", "Суверенная власть"/"Младолатыши", "За стабильность!" и, возможно, "Согласия" будет выше, чем показал опрос, тогда как у "Прогрессивных", Национального объединения, "Нового Единства", "Объединенного списка" и, возможно, партий "Для развития Латвии" и "Честь служить Риге"/Союза зеленых и крестьян он может снизиться.

Следует также учитывать, что в этом году по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений изменен порядок выборов и избиратели могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Эти изменения могут повлиять на результаты опроса.

Методологическую поддержку в проведении опроса оказал Центр изучения общественного мнения и маркетинга SKDS. Участие в опросе приняли почти 6500 граждан, уже проголосовавших на выборах в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе - интервьюеры по принципу случайного выбора анонимно опрашивали их у более чем 70 избирательных участков.

Избирательные участки были закрыты в субботу в 20:00.