Данные экзитполов: в Рижскую думу могут пройти шесть партий

В новом составе Рижской думы может оказаться как минимум шесть фракций - об этом свидетельствуют результаты опроса граждан, уже проголосовавших на муниципальных выборах (exit poll), проведенного у избирательных участков в крупных городах сегодня по инициативе агентства LETA в сотрудничестве с Латвийским общественным СМИ, Рижским университетом им. Страдиньня и Латвийским университетом.
Согласно данным опроса, наибольшую поддержку - 19,9% - может получить партия "Прогрессивные".
За ней с результатом в 17,3% следует партия "Латвия на первом месте", а на третьем месте - Национальное объединение, которое могло получить 15% голосов избирателей.
Немного меньше - 12,2% голосов - могла собрать партия "Суверенная власть"/"Объединение Младолатыши", за которой с 11,8% следует политическая организация "Новое Единство", которую представляет действующий мэр Риги.
акже в Рижскую думу может пройти "Объединенный список", за который могли проголосовать 7% избирателей.
В то же время очень близка к 5%-му барьеру, преодоление которого дает право на представительство в самоуправлении, партия "Стабильности!", за которую могли проголосовать 4,7% избирателей.
"Для развития Латвии" может получить 3,6% голосов, объединенный список партий "Честь служить Риге"/Союз зеленых и крестьян (ЧСР/СЗК) - 3%, а партия "Согласие" - лишь 2,8%.
По сравнению с предыдущими выборами в Рижскую думу не изменилось число тех, кто не захотел раскрывать детали своего выбора: это около трети, или 31% опрошенных. Неизменной среди них остается и доля русскоязычных - 45%.
Можно прогнозировать, что официальный результат партий "Латвия на первом месте", "Суверенная власть"/"Младолатыши", "За стабильность!" и, возможно, "Согласия" будет выше, чем показал опрос, тогда как у "Прогрессивных", Национального объединения, "Нового Единства", "Объединенного списка" и, возможно, партий "Для развития Латвии" и "Честь служить Риге"/Союза зеленых и крестьян он может снизиться.
Следует также учитывать, что в этом году по сравнению с предыдущими выборами самоуправлений изменен порядок выборов и избиратели могли проголосовать на любом участке своего самоуправления. Эти изменения могут повлиять на результаты опроса.
Методологическую поддержку в проведении опроса оказал Центр изучения общественного мнения и маркетинга SKDS. Участие в опросе приняли почти 6500 граждан, уже проголосовавших на выборах в Риге, Даугавпилсе, Резекне, Юрмале, Лиепае и Вентспилсе - интервьюеры по принципу случайного выбора анонимно опрашивали их у более чем 70 избирательных участков.
Избирательные участки были закрыты в субботу в 20:00.
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