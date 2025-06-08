"Потемкинская политика"? Как выглядит подготовка Британии к войне

Стратегический обзор также подчеркивает важность сотрудничества с союзниками, но не в значении полной зависимости от Америки. К началу второго президентского срока Дональда Трампа европейские члены НАТО все больше осознают уязвимость, к которой привело урезание национальных в бюджетов в надежде на Америку.

Украинский военный с дроном Фото: EPA

В этот раз акцент делается на работе с союзниками, прежде всего с Францией, но также с Германией, Польшей, Италией, Норвегией и партнерами вне НАТО, такими как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Эти программы имеют особенный смысл, учитывая значительный рост вооруженных сил Польши и уже заложенные в немецкий бюджет 100 млрд евро в год на модернизацию Бундесвера и планы увеличить эту сумму вдвое.

На задний план отодвигается стратегия «Индо-Тихоокеанского поворота», предложенная правительством Бориса Джонсона в 2021 году. Она отражала мышление до полномасштабного российского вторжения в Украину, которое заставило Европу вновь озаботиться собственными границами.

Возвращение к родным берегам отражает также позицию администрации Трампа, которая требует от союзников по НАТО быть в состоянии защитить себя сами, а не надеяться на Америку.