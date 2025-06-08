"Потемкинская политика"? Как выглядит подготовка Британии к войне

Правительство Великобритании на этой неделе объявило о планах масштабной модернизации вооруженных сил, строительстве новых ударных подлодок и производстве снарядов и новых боеголовок для ядерного оружия. Причиной для этого называется Россия, ее агрессия в Украине и риск нападения на НАТО. Но критики говорят, что в бюджете не заложено денег на реформы, и называют их «потемкинской оборонной политикой».
«Мир изменился. Перед нами стоят более серьезные и менее предсказуемые угрозы, чем в любой момент с окончания Холодной воды, в том числе война в Европе, растущая агрессия России, новые риски ядерного оружия и ежедневные кибератаки [против Британии]», — написал министр обороны Джон Хили в предисловии к Стратегическому оборонному обзору, который был опубликован в понедельник.
Этот документ представляет видение оборонной политики королевства на ближайшее десятилетие. Он говорит о России как основной угрозе и знаменует окончательный отказ от мышления, доминировавшего после конца Холодной войны, когда европейские страны сокращали оборонные расходы и планировали воевать с боевиками в далеких странах, а не защищать свои границы от нападения.
Сейчас Британия не готова к большой войне, ее запасы истощены, а инвестиции в оборону недостаточны, признают авторы документа. Но они предлагают не возврат к массовой армии в духе прошлого века, а фокус на инновациях и реформах с учетом меняющегося характера войны.
Доклад обозначает пять стратегических направлений: лидерство в НАТО, готовность армии к войне, рост экономики через создание рабочих мест в оборонной промышленности, инновации на основе уроков войны в Украине и участие всего общества в защите страны.
Стратегический обзор также подчеркивает важность сотрудничества с союзниками, но не в значении полной зависимости от Америки. К началу второго президентского срока Дональда Трампа европейские члены НАТО все больше осознают уязвимость, к которой привело урезание национальных в бюджетов в надежде на Америку.
В этот раз акцент делается на работе с союзниками, прежде всего с Францией, но также с Германией, Польшей, Италией, Норвегией и партнерами вне НАТО, такими как Япония, Австралия, Новая Зеландия и Южная Корея. Эти программы имеют особенный смысл, учитывая значительный рост вооруженных сил Польши и уже заложенные в немецкий бюджет 100 млрд евро в год на модернизацию Бундесвера и планы увеличить эту сумму вдвое.
На задний план отодвигается стратегия «Индо-Тихоокеанского поворота», предложенная правительством Бориса Джонсона в 2021 году. Она отражала мышление до полномасштабного российского вторжения в Украину, которое заставило Европу вновь озаботиться собственными границами.
Возвращение к родным берегам отражает также позицию администрации Трампа, которая требует от союзников по НАТО быть в состоянии защитить себя сами, а не надеяться на Америку.
«У британцев есть потрясающие солдаты, потрясающие вооруженные силы, и они могут сами за себя постоять», — сказал Трамп на встрече с британским премьер-министром Киром Стармером в Белом доме в феврале. «Если им нужна помощь, я всегда буду с британцами, окей? Но им не нужна помощь», — добавил он.
И затем спросил: «Могли бы вы сами справиться с Россией?». На лице американского президента читалась насмешка. «Ну...», — ответил Стармер и рассмеялся. И Трамп рассмеялся.
В более серьезных дискуссиях идеологи Белого дома говорят о том, что вместо отправки авианосцев в Южно-Китайское море Британия должна в первую очередь быть «смотрящей» за северной частью Атлантики.
«Сейчас не 1935 год, и у Британии нет Индии, Адена и Каира. Мы живем в другом мире», — критиковал планы «Индо-Тихоокеанского поворота» близкий к Трампу оборонный аналитик Элбридж Колби, назначенный в этом году заместителем министра обороны США по политическим вопросам. Он призывал Британию сосредоточиться на России, и именно это и предлагает стратегический оборонный обзор.
Главным географическим приоритетом в новом плане становится Северная Атлантика, где действует план «Атлантический бастион», направленный на сдерживание российского флота и предотвращение возможных диверсий.
И здесь основная ставка делается на модернизацию британского Королевского военного-морского флота — в том числе замена семи существующих атомных подводных лодок типа «Астьют» на 12 новых подлодок класса «Аукус», а также увеличение числа эсминцев и фрегатов с 14 до 25.
Позиция Вашингтона — не единственная причина для фокуса на флоте и северных морях. Британское правительство подозревает Россию в сборе данных о критической подводной инфраструктуре — газопроводах и кабелях, — а некоторые политики утверждают, что за разведкой могут последовать диверсии.
«Королевский флот — главный победитель, и с большим отрывом» — пишет о Стратегическом обзоре военный аналитик Марк Урбан. Он отмечает, что после 15 лет урезания бюджета решено вернуть военно-морским силам былую мощь — как за счет строительства новых кораблей и подлодок, так и за счет инноваций, искусственного интеллекта, автономных систем и дронов.
«Сделан стратегический выбор — сделать приоритетом оборону Британских островов, а не равнозначное восстановление армии и военно-воздушных сил», — отмечает Урбан.
Армия, авиация и ядерное оружие
Несмотря на заявления о необходимости подготовки к войне, британские стратеги не ожидают высадки вражеской армии на Британских островах. Такой вывод можно сделать из частей обзора, посвященных сухопутным силам.
Немедленно увеличить размер армии не предлагается — он останется на уровне 73 тысяч человек, что является самым маленьким показателем со времен наполеоновских войн. Вместо возвращения призыва и массового набора контрактников предлагается сделать действующие силы в «10 раз смертоноснее» — в первую очередь за счет новых технологий и инноваций — использования ИИ, дальнобойного оружия и стай беспилотников.
Кроме того, 15 млрд фунтов предлагается выделить на создание новых ядерных боеголовок и еще миллиард — на противовоздушную и противоракетную оборону. Предусматривается также производство 7 тыс. единиц дальнобойного оружия, включая ракеты и беспилотники.
Авиации обещано расширение парка истребителей F-35 и модернизация истребителей «Тайфун».
Для обороны и нападения в киберпространстве предлагается создать «Кибернетическое и электромагнитное командование».
В преддверии публикации обзора газеты публиковали утечки о том, что в него войдет. Две радикальные идеи, появившиеся в прессе, в обзоре упомянуты не были. Первая — включить в ядерный арсенал Британии тактическое ядерное оружие воздушного базирования, закупив у США соответствующие самолеты и боеголовки.
Вторая идея — создание отрядов местной обороны в духе тех, что существовали с 1941 по 1944 годы для защиты объектов критической инфраструктуры на британской территории. В них состояли в основном добровольцы, непригодные для фронтовой службы.
Британское правительство не отрицает и не подтверждает обсуждение обеих идей.
«Потемкинская оборонная политика» и давление Трампа
Стратегический обзор составляли ведущие специалисты в области оборонной политики, и их рекомендации были восприняты одобрительно и экспертным сообществом, и политиками.
Хотя некоторые пункты показались обозревателям нереалистичными — например, редактор журнала Economist Шашанк Джоши отметил, что запланированное увеличение «смертоносности армии» в 10 раз в теории означает, что одна британская дивизия с личным составом в 20-25 тысяч человек должна будет остановить российскую группировку войск, равную по размеру той, которая напала на Украину в феврале в 2022 году.
«Это бред», — написал в комментариях Джон Форман, бывший военный атташе британского посольства в Москве.
Но на правительство лейбористов обрушился шквал критики из-за того, что оно обещает воплотить все рекомендации обзора, при этом отказываясь всерьез повышать оборонный бюджет.
Министр финансов в прошлом году заявила о том, что предыдущее правительство оставило черную дыру в бюджете размером в 22 миллиарда фунтов, что исключает резкое повышение расходов. Поэтому премьер-министр обещает к 2027 году увеличить расходы на оборону с нынешних 2,3% ВВП до 2,5% — в надежде на то, что до 2034 года получиться поднять планку до 3%.
Эксперты говорят, что этого недостаточно для серьезной модернизации вооруженных сил. «Если бы политическая риторика была оружием, Великобритания была бы практически неприступна», — иронизирует редакция Financial Times.
Осложняет ситуацию и то, что на саммите НАТО в конце июня генеральный секретарь альянса Марк Рютте, как ожидается, потребует от всех стран-членов увеличить оборонные расходы до 5% ВВП — или по крайней мере до 3,5% на ближайшее время. На встрече будет присутствовать Трамп, и отказ будет угрожать скандалом и репутационным фиаско для Лондона. Однако согласие на 3,5% практически неизбежно потребует повышения налогов.
А британцы, с одной стороны, поддерживают увеличение оборонных расходов, а с другой — не готовы платить больше налогов, как показывают соцопросы. И любое резкое изменение в этой области может снизить и без того невысокий рейтинг правительства до критического уровня.
Масштабные планы модернизации войск без соответствующих инвестиций вместо сдерживания потенциальных противников приводят к обратному эффекту, говорится в редакционной статье газеты Times: «Русские знают все о потемкинских деревнях, и они могут распознать потемкинскую оборонную политику».