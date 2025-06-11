"Первые два года ходила с синяками". Юдите усыновила проблемного подростка и ни о чем не жалеет

"Моя принцесса", - так 16-летний Том называет Юдите, когда не говорит "мама". Три года назад она взяла к себе мальчика с функциональными нарушениями, который сменил несколько приемных семей. Мягко говоря, все было непросто: синяки, опустошенная кредитная карта, скитания. Но они все равно нашли друг друга. Может быть, потому, что у Юдите "много пороха" - детство в нищете, два года на рыбной фабрике, два года в лесном хозяйстве, трое детей, три мужа, докторская степень плюс изучение психологии и прочее. Если бы мне рассказали - я бы не поверила.