ВИДЕО Женщина прыгнула с моста на глазах трехлетней дочери

Очевидцами произошедшего стали участники музыкальной группы Eremos, которые возвращались с концерта на проходящем неподалеку фестивале. Проезжая по грунтовой дороге вдоль реки Муса, они заметили, как с моста падает темный силуэт. Лишь когда женщина уже практически коснулась воды, музыканты осознали, что падает человек, рассказал солист группы Давис.

Гитарист группы немедленно выскочил из движущегося микроавтобуса, чтобы помочь пострадавшей, и остальные участники тут же присоединились к нему. Вместе с местными жителями, сбежавшими вниз от моста, музыканты вытащили женщину из зарослей камыша на берегу реки.

Женщина выжила после падения, а ее трехлетняя дочь видела момент прыжка. Передача встретилась с местным жителем Улвисом, который знаком с пострадавшей и видел ее за два дня до трагедии. Он рассказал, что женщина выглядела грустной, ходила с опущенной головой, но причин случившегося он не знает.

Улвис также упомянул страшную версию, будто женщина собиралась прыгнуть вместе с ребенком, но прохожие вырвали девочку из ее рук. Однако эта информация не подтверждена надежными источниками.

Другие жители Бауски тоже в замешательстве: как пострадавшая сможет оправиться после произошедшего и какие меры необходимо предпринять, чтобы повысить безопасность на мосту? Исполнительный директор Бауской краевой думы Ивар Романов рассказал, что первым шагом станет установка на обоих концах моста табличек с кризисным телефоном и призывом отказаться от самоубийства. В качестве потенциального решения рассматривается и установка защитных сеток.