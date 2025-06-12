США эвакуируют персонал с Ближнего Востока

Он вновь подчеркнул, что не допустит появления у Ирана ядерного оружия. В последнее время все чаще появляются предположения о том, что израильская армия может нанести удары по иранским ядерным объектам.

В среду Иран пригрозил, что в случае конфликта нанесет удары по американским военным базам в регионе.

Ранее американский чиновник сообщил, что часть сотрудников посольства в Ираке будет эвакуирована по соображениям безопасности. Также стало известно, что персонал эвакуируется из Кувейта и Бахрейна.

"Их перевозят, поскольку это место может стать опасным", - сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов в Вашингтоне.

Говоря об Иране, президент США отметил: "У них не должно быть ядерного оружия, все очень просто. Мы этого не допустим".

С апреля Тегеран и Вашингтон провели пять раундов переговоров, пытаясь заключить новое соглашение по иранской ядерной программе вместо договора 2015 года, от которого Трамп отказался в 2018 году во время своего первого президентского срока.

На этой неделе стороны должны снова встретиться для переговоров.

Ранее Трамп выражал оптимизм по поводу диалога с Ираном, однако в интервью, опубликованном в среду, признал, что теперь он "менее уверен" в возможности заключения нового соглашения.

США имеют на Ближнем Востоке несколько военных баз, крупнейшая из которых расположена в Катаре.