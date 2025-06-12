"Как им не стыдно!" Что думают члены избиркомов об отставке министра и главы ЦИК

В воскресенье после выборов всего за полчаса до начала спектакля "Дни портных в Силмачах" в Этнографическом музее актриса, исполняющая роль Пиндациши, а по совместительству председатель 43-го рижского избирательного участка Инга все же добралась до сцены. Прямо из участка. Выборы состоялись, спектакль сыграли, народ остался доволен! Но у Инги до сих пор на душе неспокойно. Другая Инга - председатель участка в Пардаугаве - до сих пор по ночам пытается во сне отсканировать бюллетени. И снова - программа не работает! Точно как в ночь выборов. Им обеим есть что сказать, в том числе и об отставках чиновниц.
Неработающие программы, отсутствие обратной связи с ЦИК, абсурдные инструкции, невнятные решения посреди ночи, плачущие координаторы - такой хаотичной ночи выборов председатели участков еще никогда не переживали.
"Такого бардака, как в этот раз, я не помню за все 20 лет работы председателем избирательного участка", - говорит Инга.
11 июня министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня и глава ЦИК Кристине Саулите объявили о своих отставках.