"Как им не стыдно!" Что думают члены избиркомов об отставке министра и главы ЦИК

В воскресенье после выборов всего за полчаса до начала спектакля "Дни портных в Силмачах" в Этнографическом музее актриса, исполняющая роль Пиндациши, а по совместительству председатель 43-го рижского избирательного участка Инга все же добралась до сцены. Прямо из участка. Выборы состоялись, спектакль сыграли, народ остался доволен! Но у Инги до сих пор на душе неспокойно. Другая Инга - председатель участка в Пардаугаве - до сих пор по ночам пытается во сне отсканировать бюллетени. И снова - программа не работает! Точно как в ночь выборов. Им обеим есть что сказать, в том числе и об отставках чиновниц.