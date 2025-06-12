Сейм предлагает внести в санкционный список владельцев и управляющих сети Mere

Во фракции отмечают, что основанная в России торговая сеть "Светофор" известна в Европе под брендом Mere. В настоящее время в торговую сеть входит более 2000 магазинов, работающих в таких странах, как Россия, Беларусь и Казахстан, где они действуют под брендом "Светофор", а также в Латвии, Литве, Германии, Испании, Сербии, Румынии, Греции и до апреля прошлого года - в Польше под брендом MyPrice.

Политическая сила указывает, что активное расширение дискаунтеров сети "Светофор", в том числе под брендом Mere, на территории Евросоюза позволяет предположить возможную поддержку со стороны российских государственных органов или как минимум их молчаливое согласие. "Это может указывать на намерение обеспечить дополнительные финансовые поступления в государственный бюджет России и тем самым косвенно поддержать агрессию России против Украины", - считают во фракции.

Национальное объединение сообщает, что, по данным Firmas.lv, в настоящее время в Латвии работает 11 магазинов Mere. В 2023 году оборот компании Latprodukti составил 20,637 млн евро, прибыль - 748 621 евро. Компания обеспечила 115 рабочих мест и перечислила в государственный бюджет в общей сложности 4 126 240 евро.

Национальное объединение призывает министра иностранных дел Байбу Браже ("Новое Единство") до 1 июля 2025 года подготовить и представить в Кабинет министров предложение о включении в латвийский национальный санкционный список компании Latprodukti и ее владельцев - граждан России Сергея Шнайдера, Евгения Пшеницына, Андрея Шнайдера, Валерия Яковлева и Андрея Вейкулайнена.