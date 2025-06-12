Полиция ищет заключенного открытого отделения тюрьмы, который самовольно покинул поликлинику

В четверг, 12 июня, Гецко в сопровождении сотрудников исправительного учреждения посещал Екабпилсскую поликлинику для получения медицинской помощи.

Около 9:00 утра он самовольно покинул медицинское учреждение, нарушив установленный порядок пребывания вне места лишения свободы.

По данному факту возбужден уголовный процесс по статье об уклонении от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Управление мест заключения в сотрудничестве с Государственной полицией проводит розыскные мероприятия по установлению местонахождения Гецко.

В исправительных учреждениях открытого типа содержатся заключенные, которые соответствуют определенным критериям безопасности и поведения и для которых нормативные акты предусматривают возможность кратковременного выхода за пределы тюрьмы, в том числе для получения медицинской помощи.

Однако подобные действия, если они совершаются самовольно, являются нарушением установленных правил и влекут за собой предусмотренную законом ответственность.

Если у кого-либо имеется информация, которая может помочь установить местонахождение разыскиваемого, IeVP просит связаться с Государственной полицией по телефону 112 или с Управлением мест заключения по телефону 26628516.