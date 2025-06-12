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Полиция ищет заключенного открытого отделения тюрьмы, который самовольно покинул поликлинику

Государственная полиция. Иллюстративное фото

Полиция разыскивает заключенного открытого отделения Екабпилсской тюрьмы Евгения Гецко, который самовольно покинул местную поликлинику, сообщили агентству LETA в Управлении мест заключения (IeVP).

В четверг, 12 июня, Гецко в сопровождении сотрудников исправительного учреждения посещал Екабпилсскую поликлинику для получения медицинской помощи.

Около 9:00 утра он самовольно покинул медицинское учреждение, нарушив установленный порядок пребывания вне места лишения свободы.

По данному факту возбужден уголовный процесс по статье об уклонении от отбывания наказания в виде лишения свободы.

Управление мест заключения в сотрудничестве с Государственной полицией проводит розыскные мероприятия по установлению местонахождения Гецко.

В исправительных учреждениях открытого типа содержатся заключенные, которые соответствуют определенным критериям безопасности и поведения и для которых нормативные акты предусматривают возможность кратковременного выхода за пределы тюрьмы, в том числе для получения медицинской помощи.

Однако подобные действия, если они совершаются самовольно, являются нарушением установленных правил и влекут за собой предусмотренную законом ответственность.

Если у кого-либо имеется информация, которая может помочь установить местонахождение разыскиваемого, IeVP просит связаться с Государственной полицией по телефону 112 или с Управлением мест заключения по телефону 26628516.

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