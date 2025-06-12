Омбудсмен Янсонс представил Сейму доклад о проделанной работе за прошлый год

В четверг, 12 июня, депутаты Сейма заслушали доклад омбудсмена Юриса Янсонса и высказали различные мнения о работе Бюро омбудсмена и его влиянии.
Андрей Юдин ("Новое Единство") подверг омбудсмена критике, указав, что от него часто поступают лишь замечания, но не предлагаются конкретные решения. В качестве примера он привел ситуацию, связанную с применением уголовной ответственности за различные правонарушения.
В свою очередь Чеслав Батня ("Объединенный список") поблагодарил омбудсмена за то, что в докладе был поднят вопрос доступности образования и того, способствует ли этому реформа школьной сети.
Вместе с тем Батня выразил сожаление, что в докладе не был отражен вопрос дистанционного обучения, по которому омбудсмен уже высказывал свое мнение.
Батня отметил, что доклад омбудсмена точно отражает актуальные проблемы в сфере образования, однако у него возникает вопрос, что будет дальше - будут ли министерства и Сейм учитывать все содержащиеся в докладе рекомендации и установленные факты или только те, которые выгодны.
Первоначально доклад омбудсмена планировалось заслушать на заседании Сейма 23 мая, однако Янсонс не явился, ссылаясь на проблемы со здоровьем.
После этого депутаты начали публично задаваться вопросом, способен ли Янсонс вообще продолжать исполнять обязанности омбудсмена, и призвали его задуматься об уходе с должности.
Политики намекали на возможные проблемы Янсонса с употреблением алкоголя, которые он, по сути, не отрицал, но с решением об отставке не спешил.
В докладе омбудсмена особое внимание уделено вопросам прав детей - насилию в школах, доступности медицинской помощи, качеству образования и семейной среде.
Указывается на недостатки в системе защиты прав детей и на необходимость предоставления индивидуально адаптированных услуг, особенно детям с особыми потребностями. Также анализируется порядок взыскания алиментов, включая ответственность бабушек и дедушек, и проблемы, связанные с имущественными правами детей.
В докладе рассматриваются аспекты дискриминации - по языковому, гражданскому, гендерному и религиозному признакам. Подчеркивается влияние искусственного интеллекта на риск дискриминации и необходимость качественных данных и человеческого контроля. Анализируется также роль медиа в формировании восприятия дискриминации.
Омбудсмен уделяет внимание вопросам хорошего управления - ответственности государственных и муниципальных учреждений, прозрачности и участию общества. Приводятся как положительные примеры, так и случаи, когда учреждения нарушали закон или затягивали принятие решений. В доклад включены исследования, международное сотрудничество и мероприятия по просвещению общества.
В завершение изложены приоритеты на 2025 год - безопасность, права детей и лиц с инвалидностью, укрепление эффективного управления и предотвращение дискриминации.
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