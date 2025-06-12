Омбудсмен Янсонс представил Сейму доклад о проделанной работе за прошлый год

Андрей Юдин ("Новое Единство") подверг омбудсмена критике, указав, что от него часто поступают лишь замечания, но не предлагаются конкретные решения. В качестве примера он привел ситуацию, связанную с применением уголовной ответственности за различные правонарушения.

В свою очередь Чеслав Батня ("Объединенный список") поблагодарил омбудсмена за то, что в докладе был поднят вопрос доступности образования и того, способствует ли этому реформа школьной сети.

Вместе с тем Батня выразил сожаление, что в докладе не был отражен вопрос дистанционного обучения, по которому омбудсмен уже высказывал свое мнение.

Батня отметил, что доклад омбудсмена точно отражает актуальные проблемы в сфере образования, однако у него возникает вопрос, что будет дальше - будут ли министерства и Сейм учитывать все содержащиеся в докладе рекомендации и установленные факты или только те, которые выгодны.

Первоначально доклад омбудсмена планировалось заслушать на заседании Сейма 23 мая, однако Янсонс не явился, ссылаясь на проблемы со здоровьем.