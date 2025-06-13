Новая коалиция в Рижской думе восстановит должность третьего вице-мэра

У каждой из политических сил будет по одному вице-мэру.

По словам Виестура Клейнбергса ("Прогрессивные"), достигнутое соглашение предусматривает, что "Прогрессивные" будут возглавлять комитет по финансовым и административным делам, а также комитет по делам транспорта и сообщения.

Национальное объединение возглавит комитет по безопасности, общественному порядку и предотвращению коррупции, комитет по жилью и окружающей среде и комитет по имуществу.

"Новое Единство" возглавит комитет по образованию и социальным вопросам, а ОС - комитет развития и получит пост вице-мэра.

Три должности вице-мэров в Рижской думе были созданы в октябре 2020 года, когда коалицию сформировал Мартиньш Стакис, представлявший на выборах в Рижскую думу объединенный список "Для развития/За"/"Прогрессивные".

После того как Стакис потерял пост мэра, а председателем Рижской думы стал Вилнис Кирсис ("Новое Единство"), новая коалиция упразднила одну должность вице-мэра.