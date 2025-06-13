Многолетний мэр Елгавы Равиньш больше не будет баллотироваться на этот пост

Он подчеркнул, что выборы завершились и теперь важнейшей задачей является обеспечение непрерывного развития города.

"Мы не должны допускать, чтобы политика влияла на реализацию в городе важных проектов или предоставление услуг жителям", - написал Равиньш, отметив, что для него должность "никогда не была важнее развития города".

"Чтобы из-за процесса формирования коалиции не задерживалось выполнение важных для города задач, я принял решение не выдвигать свою кандидатуру на пост мэра Елгавы, если это мешает латышским партиям договориться о совместной работе", - пояснил мэр.

На этот пост он предлагает выдвинуть своего заместителя Риту Вецтиране (СЗК).

Как сообщалось, на этой неделе в Елгаве начались переговоры между избранными в думу партиями о формировании коалиции, в которую СЗК может не войти. На выборах в Елгаве СЗК получил три из 15 мест в городской думе.

Андрис Равиньш был избран в Елгавскую думу в 2001 году и весной того же года стал председателем самоуправления. Он является самым долговременным руководителем муниципалитета в истории Латвии.