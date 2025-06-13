Иран считает израильские удары объявлением войны

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи назвал объявлением войны израильские удары по иранским ядерным объектам и другим военным целям в ночь на пятницу, сообщает иранское информационное агентство IRNA.
Министр заявил, что Израиль нарушил все "красные линии", и призвал Совет Безопасности ООН немедленно рассмотреть этот инцидент.
Иран официально потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности.
Тегеран сообщил, что направил в Совет Безопасности ООН срочное письмо, в котором осудил атаки Израиля и призвал Совет Безопасности отреагировать на израильскую агрессию.
Галерея: Израильские удары по Ирану
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