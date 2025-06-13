Иран считает израильские удары объявлением войны

Министр заявил, что Израиль нарушил все "красные линии", и призвал Совет Безопасности ООН немедленно рассмотреть этот инцидент.

Иран официально потребовал созыва экстренного заседания Совета Безопасности.

Тегеран сообщил, что направил в Совет Безопасности ООН срочное письмо, в котором осудил атаки Израиля и призвал Совет Безопасности отреагировать на израильскую агрессию.

Галерея: Израильские удары по Ирану