Впервые в Латвии: вступило в силу наказание за умышленное заражение человека ВИЧ

Согласно приговору Рижского городского суда, обвиняемому назначены 90 часов общественных работ, а в пользу потерпевшей присуждена компенсация за моральный ущерб в размере 50 000 евро, сообщили агентству LETA в Верховном суде.

Судебное разбирательство проходило в закрытом режиме.

Прокурор ранее сообщила, что обвиняемый, будучи уведомлен о своем заражении ВИЧ, письменно подтвердил, что ознакомлен со своими правами и обязанностями как ВИЧ-положительного лица, и обязался их соблюдать - в частности, не допускать дальнейшего распространения инфекции и побуждать половых партнеров пройти тестирование на ВИЧ.

Однако вместо этого обвиняемый не предупредил свою подругу о заражении и неоднократно вступал с ней в половые отношения без использования необходимых средств контрацепции. В результате действий обвиняемого потерпевшая также была заражена вирусом иммунодефицита человека.

Обвиняемый обжаловал приговор суда первой инстанции, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменений. На решение апелляционного суда была подана кассационная жалоба, однако в постановлении Верховного суда указано, что доводы жалобы повторяют аргументы апелляции, которые уже были всесторонне рассмотрены и обоснованно отклонены.