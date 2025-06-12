Премьер высказалась о прошедших выборах

По ее словам, это подтвердили эксперты по безопасности и соответствующие службы.

Глава правительства напомнила, что заявление Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о попытках внешнего вмешательства в избирательную систему во время досрочного голосования не соответствовало действительности.

"Безопасность нарушена не была, внешнего вмешательства не зафиксировано. Это крайне важно", - отметила премьер.

Однако, по словам Силини, ЦИК во время выборов не была на высоте своих задач. На политическом уровне никто не знал о том, что возможны технические сбои, и ответственность за это лежит на ЦИК и Государственном агентстве цифрового развития, подчеркнула премьер.

Силиня отметила, что правительство регулярно заслушивает доклады служб безопасности о различных гибридных угрозах. "Латвия находится на достаточно высоком уровне готовности к реагированию на такие риски", - заверила премьер.