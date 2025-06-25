На праздники в этом году было поймано меньше пьяных водителей

Из 23 случаев, зарегистрированных в этом году, в пяти случаях были возбуждены административные дела, так как концентрация алкоголя в организме водителя была менее 1,5 промилле, а в 18 случаях возбуждены уголовные дела, так как водители были сильно пьяны.

Всего за два праздничных дня в стране было зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 15 человек получили травмы и один погиб.

Авария со смертельным исходом произошла 23 июня в Кулдигском крае, где перевернулся мужчина на квадроцикле, и транспортное средство упало на него сверху, причинив смертельные травмы.

Оценивая количество пойманных нетрезвых водителей, Ирбениеце-Цесле сказала, что это может свидетельствовать о том, что водители стали более ответственными, либо о том, что не очень приятные погодные условия заставили отмечать праздник более спокойно и трезво.

Государственная полиция продолжит свои рейды на дорогах и сегодня.