Skip to footer
Ср, 25.06.2025
Погода
Гороскоп
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

На праздники в этом году было поймано меньше пьяных водителей

Полиция проверяет водителя

В этом году на Лиго и Янов день на латвийских дорогах в состоянии алкогольного опьянения были пойманы 23 водителя, что меньше, чем в те же дни год назад, когда было выявлено 36 пьяных водителей, сообщила Латвийскому радио руководитель бюро управления безопасностью движения Государственной полиции Сабина Ирбениеце-Чесле.

Из 23 случаев, зарегистрированных в этом году, в пяти случаях были возбуждены административные дела, так как концентрация алкоголя в организме водителя была менее 1,5 промилле, а в 18 случаях возбуждены уголовные дела, так как водители были сильно пьяны.

Всего за два праздничных дня в стране было зарегистрировано 153 дорожно-транспортных происшествия, в авариях 15 человек получили травмы и один погиб.

Авария со смертельным исходом произошла 23 июня в Кулдигском крае, где перевернулся мужчина на квадроцикле, и транспортное средство упало на него сверху, причинив смертельные травмы.

Оценивая количество пойманных нетрезвых водителей, Ирбениеце-Цесле сказала, что это может свидетельствовать о том, что водители стали более ответственными, либо о том, что не очень приятные погодные условия заставили отмечать праздник более спокойно и трезво.

Государственная полиция продолжит свои рейды на дорогах и сегодня.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх