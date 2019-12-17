Люди года

"Дело Голунова" в 2019 году стало началом дискуссий о правовой и социальной системе России - о полном бесправие одних и безнаказанности других.

Иван Голунов - российский журналист-расследователь. Корреспондент отдела расследований интернет-издания "Медуза", ранее публиковался в "Ведомостях", российском Forbes, РБК и других СМИ.

Иван Голунов был задержан днем 6 июня. Как утверждало следствие, Голунов "совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере".

Сам журналист настаивал на своей невиновности и говорил, что наркотики ему подкинули.

Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили.

В поддержку Ивана было организованно множество митингов, в том числе и в Риге.

В суде Голунов сообщил, что дело завели из-за расследования про похоронный бизнес — ему поступали угрозы.

Несколько дней спустя журналист был освобожден из-под домашнего ареста после того, как было принято решение закрыть его уголовное дело.

Немногим позже президент России Владимир Путин в связи с "делом Голунова" распорядился уволить двух генералов полиции. Путин охарактеризовал произошедшее как произвол.

В октябре стало известно, что подполковника Олега Шачнева, руководившего расследованием дела журналиста, вместе со всей следственной группой перебросили на "московское дело". По мнению адвоката журналиста Сергея Бадамшина, это свидетельствует, что "дело Голунова перестало интересовать" СКР.

В Кремле не считают, что расследование дела журналиста Ивана Голунова затягивается.