"Это были пять часов оцепенения": Главред "Медузы" об аресте Ивана Голунова и пикете в Риге
"Свободу! Свободу! Brīvību! Brīvību!" Более сотни журналистов, общественных деятелей и просто неравнодушных собрались у посольства России в Латвии, чтобы выразить поддержку Ивану Голунову - журналисту "Медузы", который обвиняется в сбыте наркотиков и в настоящее время находится под домашним арестом. Редакция "Медузы" и тысячи людей по всему миру уверены, что Иван невиновен, и всё произошедшее - ничто иное как преследование, связанное с расследовательской деятельностью журналиста.
Участники пикета, который проходил в Риге во вторник, 11 июня, призывали освободить задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и с помощью плакатов с надписью "Я/мы Иван Голунов" и другими лозунгами выражали поддержку коллеге.
Русский TVNET пообщался с главным редактором "Медузы" Иваном Колпаковом.
- Что чувствуете Вы в момент, когда сюда, к посольству России в Латвии, вышли не только журналисты "Медузы", но и другие коллеги из Латвии?
- На самом деле, вся редакция "Медузы" уже несколько дней чувствует потрясение от того, сколько людей поддерживают Ваню и нашу редакцию, это очень круто. Именно такая масштабная поддержка всё изменила. Если бы этого не случилось, я не думаю, что Ваня сейчас был бы под домашним арестом.
- Что проиcходило внутри коллектива "Медузы" после того, как вы узнали о задержании Ивана?
- Дело в том, что мы узнали об этом ночью, и на тот момент об этом знали всего несколько человек - руководители редакций и несколько журналистов, которые уже готовились к тому, чтобы писать материалы про Ваню.
Мы разговаривали с адвокатами и это были пять часов оцепенения, пока мы еще не рассказали остальной редакции. Оцепенение и ощущение того, что все развивается по максимально плохому сценарию.
Я много раз представлял, как кому-нибудь из наших журналистов или мне подбросят наркотики... Ты можешь об этом думать и воображать, но когда это все начинает развиваться в реальности, это... страшно.
- Вы, как главный редактор, чувствуете личную ответственность за произошедшее?
- Всё руководство "Медузы" чувствует личную ответственность. Как только это произошло, я понял, что я должен сделать всё возможное, чтобы его освободить. Абсолютно все. Всё, что может быть предпринято, должно быть предпринято.
- Как Иван чувствует себя в настоящее время? Есть ли от него какая-то информация?
- Ваня чувствует себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации. Ни я, ни кто-либо другой из "Медузы" не можем с ним общаться, потому что условия домашнего ареста не позволяют ему отправлять и получать корреспонденцию. Условно говоря, записку ему передать нельзя. Вся информация, которую мы знаем про состояние Вани, поступает к нам от его адвокатов и родственников. Надеюсь, что скоро увижу его и узнаю, как он.
- На сайте "Медуза" есть форма, при помощи которой каждый читатель может написать письмо Ивану. Как много людей уже оставили свои послания?
- Речь идёт о тысячах людей.
Галерея: Пикет в поддержку Ивана Голунова
Помимо главного редактора "Медузы" Ивана Калпакова Русский TVNET пообщался и с другими участниками пикета.
Журналист и организатор пикета Ксения Колесникова о том, почему о произошедшем важно говорить, в том числе и в Латвии:
"Россия не изолирована, не находится в вакууме. То, что происходит там - злоупотребление властью. Это может произойти где угодно - в Латвии, в Эстонии и Литве, в других странах. Я помню, что были громкие случаи преследования журналистов и в Европе. В данном случае очень важно показать, что мы, журналисты, можем быть солидарны. Не только в России, но и за пределами этой страны.
Это важно для всего общества. Это угроза свободе слова. Преследователи журналистов заставляют их замолчать, в результате чего общество не узнает о важных вещах".
Её коллега, корреспондент Латвийского радио Зане Маче, также считает, что в данном случае молчать нельзя.
"Я пришла для того, чтобы выразить солидарность с коллегой, который долгое время проводил расследования, в том числе связанные с коррупцией в России.
Считаю, что его задержание - провокация, и для соседней страны это классический способ, как очернить журналиста, который становится "слишком неудобным".
Нам, журналистам, следует вступаться друг за друга, бороться, чтобы не допустить подобного рода сутуации.
В Латвии об этом важно говорить потому, что у журналистики нет границ. Кроме того, редакция "Медузы", как мы знаем, базируется в Латвии, потому что они были вынуждены покинуть Россию по политическим причинам. У журналистики нет границ - то, что расследовал Иван, влияет и на наше общество", - прокомментировала она.
Напомним, спецкор "Медузы" Иван Голунов находится под домашним арестом по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества якобы были найдены у него при себе и дома. Журналист, специализирующийся на материалах о коррупции, говорит, что наркотики ему подбросили, и связывает свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.
Статьи Ивана обладают высокой общественной значимостью, герои его текстов могут быть причастны к преследованию, поэтому Русский TVNET откликнулся на призыв "Медузы" перепечатать эти материалы в поддержку журналиста.
Мы продолжим следить за развитием событий. Призываем всех не оставаться равнодушными!
Все статьи о задержании Ивана Голунова можно прочитать здесь.