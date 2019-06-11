"Это были пять часов оцепенения": Главред "Медузы" об аресте Ивана Голунова и пикете в Риге

Участники пикета, который проходил в Риге во вторник, 11 июня, призывали освободить задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова и с помощью плакатов с надписью "Я/мы Иван Голунов" и другими лозунгами выражали поддержку коллеге.

Русский TVNET пообщался с главным редактором "Медузы" Иваном Колпаковом.

- Что чувствуете Вы в момент, когда сюда, к посольству России в Латвии, вышли не только журналисты "Медузы", но и другие коллеги из Латвии?

- На самом деле, вся редакция "Медузы" уже несколько дней чувствует потрясение от того, сколько людей поддерживают Ваню и нашу редакцию, это очень круто. Именно такая масштабная поддержка всё изменила. Если бы этого не случилось, я не думаю, что Ваня сейчас был бы под домашним арестом.

- Что проиcходило внутри коллектива "Медузы" после того, как вы узнали о задержании Ивана?

- Дело в том, что мы узнали об этом ночью, и на тот момент об этом знали всего несколько человек - руководители редакций и несколько журналистов, которые уже готовились к тому, чтобы писать материалы про Ваню.

Мы разговаривали с адвокатами и это были пять часов оцепенения, пока мы еще не рассказали остальной редакции. Оцепенение и ощущение того, что все развивается по максимально плохому сценарию.

Я много раз представлял, как кому-нибудь из наших журналистов или мне подбросят наркотики... Ты можешь об этом думать и воображать, но когда это все начинает развиваться в реальности, это... страшно.

- Вы, как главный редактор, чувствуете личную ответственность за произошедшее?

- Всё руководство "Медузы" чувствует личную ответственность. Как только это произошло, я понял, что я должен сделать всё возможное, чтобы его освободить. Абсолютно все. Всё, что может быть предпринято, должно быть предпринято.

- Как Иван чувствует себя в настоящее время? Есть ли от него какая-то информация?

- Ваня чувствует себя нормально, насколько это возможно в данной ситуации. Ни я, ни кто-либо другой из "Медузы" не можем с ним общаться, потому что условия домашнего ареста не позволяют ему отправлять и получать корреспонденцию. Условно говоря, записку ему передать нельзя. Вся информация, которую мы знаем про состояние Вани, поступает к нам от его адвокатов и родственников. Надеюсь, что скоро увижу его и узнаю, как он.

- На сайте "Медуза" есть форма, при помощи которой каждый читатель может написать письмо Ивану. Как много людей уже оставили свои послания?

- Речь идёт о тысячах людей.

Галерея: Пикет в поддержку Ивана Голунова

Помимо главного редактора "Медузы" Ивана Калпакова Русский TVNET пообщался и с другими участниками пикета.