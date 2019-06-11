С Ивана Голунова сняли обвинения; он будет освобожден из-под домашнего ареста

Уголовное дело журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.
Таким образом, Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста.
Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.
Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.
Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.
После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.
Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили.
Во многих городах России и других стран в поддержку Голунова прошли пикеты. Не осталась в стороне и Рига.