Вт, 11.06.2019
Это из-за похоронного бизнеса. Мне поступали угрозы. Иван Голунов, журналист "Медузы"

С Ивана Голунова сняли обвинения; он будет освобожден из-под домашнего ареста

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Иван Голунов

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

Уголовное дело журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова прекращено в связи с недоказанностью его вины. Об этом сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

Таким образом, Голунов будет освобожден из-под домашнего ареста.

Напомним, журналист был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.

Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.

Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.

После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.

Позднее он был помещен под домашний арест. Наркотиков в его крови не обнаружили.

Во многих городах России и других стран в поддержку Голунова прошли пикеты. Не осталась в стороне и Рига.

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