"Похоронная мафия" и ее связи с ФСБ: опубликовано расследование Голунова

В понедельник, 1 июля, "Медуза" и ряд российских и мировых изданий опубликовали расследование журналиста Ивана Голунова, над которым он работал перед своим задержанием в июне 2019 года.
Отмечается, что Голунов начал работу над этим расследованием еще в феврале 2018 года. В день задержания корреспондент "Медузы" сдал редактору черновик текста.
После того, как Ивана отправили под домашний арест, к работе над текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий - Forbes, The Bell, "Ведомостей", "Новой газеты", РБК, "Русской службы BBC" и "Фонтанки". После освобождения Голунов вернулся к работе над текстом.
Опубликованный материал весьма объемный, с полным текстом можно ознакомиться по ссылке:
В рамках журналистского расследования Голунова удалось найти доказательства, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю Управления Федеральной службы безопасности по Москве, а также братья-бизнесмены из Ставрополя.
Основные моменты расследования:
- К 2013 году похоронную отрасль Москвы взяли под контроль выходцы из Камышинского военно-строительного училища города Химки. В столице они назначили своих людей начальниками самых престижных кладбищ.
- В 2016 году на крупнейшем кладбище Москвы (Хованском) произошла массовая драка - за организацию конфликта осудили выходца из Химок, выпускника Камышинского училища Юрия Чабуева.
- После конфликта московские власти решили "навести порядок" на местном ритуальном рынке, поручив это дело бывшему сотруднику МВД Артему Екимову. За некоторое время до разборок он стал директором похоронного предприятия ГБУ "Ритуал".
- Артема Екимова называют протеже главы Управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Москве и Московской области Алексея Дорофеева, а также другом личного помощника Дорофеева - подполковника ФСБ Марата Медоева.
- Возглавив "Ритуал", Екимов уволил всех прошлых руководителей структурных подразделений службы и назначил своим заместителем ставропольского бизнесмена Валериана Мазараки.
- Во главе почти всех московских кладбищ встали выходцы со Ставрополья, не имевшие опыта работы на ритуальном рынке. Некоторые к тому же участвовали в схемах по выводу денег из нескольких российских банков.
- Установив контроль за московским ритуальным рынком, новые люди начали экспансию в Подмосковье - они уже контролируют ритуальную отрасль в нескольких районах области, что может привести к искусственному дефициту мест для захоронения, а также к повышению стоимости услуг.
Напомним, спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества якобы были найдены у него при себе и дома. Журналист, специализирующийся на материалах о коррупции, говорил, что наркотики ему подбросили, и связывал свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.
11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста после того, как было принято решение закрыть его уголовное дело. В России и не только прошло множество акций протеста в поддержку задержанного журналиста.