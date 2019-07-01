"Похоронная мафия" и ее связи с ФСБ: опубликовано расследование Голунова

Отмечается, что Голунов начал работу над этим расследованием еще в феврале 2018 года. В день задержания корреспондент "Медузы" сдал редактору черновик текста.

После того, как Ивана отправили под домашний арест, к работе над текстом подключились журналисты из ведущих российских изданий - Forbes, The Bell, "Ведомостей", "Новой газеты", РБК, "Русской службы BBC" и "Фонтанки". После освобождения Голунов вернулся к работе над текстом.

В рамках журналистского расследования Голунова удалось найти доказательства, что контроль над рынком ритуальных услуг в Москве и Подмосковье имеют люди, приближённые к руководителю Управления Федеральной службы безопасности по Москве, а также братья-бизнесмены из Ставрополя.

Напомним, спецкора "Медузы" Ивана Голунова задержали по обвинению в покушении на сбыт наркотиков. Запрещенные вещества якобы были найдены у него при себе и дома. Журналист, специализирующийся на материалах о коррупции, говорил, что наркотики ему подбросили, и связывал свое преследование с расследованиями о похоронном бизнесе.

11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста после того, как было принято решение закрыть его уголовное дело. В России и не только прошло множество акций протеста в поддержку задержанного журналиста.