Путин уволил двух генералов МВД в связи с делом Голунова

Уволены начальник управления МВД по Западному административному округу Москвы Андрей Пучков и начальник Управления по контролю за оборотом наркотиков Главного управления МВД по Москве Юрий Девяткин.

Отмечается, что ранее министр внутренних дел Владимир Колокольцев ходатайствовал перед Владимиром Путину об освобождении их с должностей.

Напомним, журналист издания "Медуза" Иван Голунов вышел на свободу вечером во вторник, 11 июня. В Москве у здания Главного следственного управления МВД его ждали десятки людей. Ранее в этот же день было прекращено уголовное дело против него.

В среду, 12 июня, в Москве и других городах России прошли несанкционированные акции протеста в поддержку Ивана Голунова. По итогам марша в Москве были задержаны более 500 человек, пишет "Радио Свобода".

Голунова обвиняли в покушении на сбыт наркотиков. Он был задержан в Москве 6 июня. Полиция утверждала, что у журналиста при себе и дома были обнаружены наркотические вещества. Голунов настаивал, что наркотики ему подбросили. Его адвокаты указывали на многочисленные нарушения при задержании и после него.

В защиту Голунова - или с призывами максимально прозрачно расследовать его дело - выступили ряд международных организаций, известные журналисты и деятели культуры, политики.