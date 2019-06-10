Следов наркотиков в организме Ивана Голунова не обнаружено

Как сообщалось, Голунов был задержан на прошлой неделе в Москве, куда он отправился на встречу с информационным источником.

Следователи пояснили, что Голунов якобы пытался продать наркотики.

Сам журналист настаивает, что пакетики с неизвестным веществом в его вещи, а позднее и в его квартиру подкинули сотрудники полиции.

После задержания Голунову в четверг в течение 16 часов не позволяли встретиться с адвокатом, также он обвинил полицейских в избиении.

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Как ранее сообщил в передаче "Вести недели" нарколог Министерства здравоохранения России Евгению Брюн, анализы мочи Голунова не показали присутствие наркотиков в его организме.

Кроме того, руководитель организации по защите прав человека "Агора" Павел Чиков сообщил, что присутствия наркотиков не обнаружено и в ногтях Голунова.

Голунов обвиняется в попытке реализации наркотиков в больших объемах, за что грозит от 10 до 20 лет тюрьмы.

В Москве и других городах России прошли пикеты в поддержку задержанного журналиста.