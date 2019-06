В Москве прошел марш в поддержку Ивана Голунова: как это было и кого задержали?

Российский суд неоднократно осуждал сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию доказательств. Сомнения на счёт дела Голунова естественно присутствуют у каждого из нас. Определить вину может только СПРАВЕДЛИВЫЙ суд. Для проведения справедливого суда необходимо ТЩАТЕЛЬНОЕ независимое расследование ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Разумеется, мы все надеемся на то, что виновный/виновные будут наказаны в соответсвии с законом. Естественно, мне, как гражданину РФ, обидно, что возникают ситуации, в которых под сомнение попадает честность правоохранительных органов. Восхищаюсь смелостью таких журналистов, как Иван Голунов, которые рискуя свободой и даже жизнью, стремятся сделать нашу жизнь чище. К происходящему у нас на глазах не может быть равнодушных. Виновный/виновные ДОЛЖНЫ быть наказаны!

A post shared by Elizaveta Peskova (@stpellegrino) on Jun 11, 2019 at 7:11am PDT