В Москве прошел марш в поддержку Ивана Голунова: как это было и кого задержали?

Целью акции было выразить поддержку задержанному на минувшей неделе и освобожденному накануне Ивану Голунову, которому инкриминировали покушение на сбыт наркотиков в крупном объеме. Журналист был выпущен на свободу, однако марш все же состоялся. Кроме того, пикеты в поддержку корреспондента "Медузы" прошли в других городах России и по всему миру, в том числе и в Риге.

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

ФОТО: Maxim shemetov / REUTERS

Кто пришел на марш?

На акции в поддержку Голунова были замечены такие представители СМИ как гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор портала Иван Колпаков, а также известный российский оппозиционер Алексей Навальный, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский и писатель Григорий Остер. В марше также участвовали группа IC3PEAK и, предположительно, дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова. Как отмечает News.ru, Пескова разместила в Instagram сторис с марша, однако позже удалила публикацию. Ранее дочь пресс-секретаря президента разместила в Instagram фото с газетой РБК в поддержку Голунова.

Группа IC3PEAK на акции. Фото: Дождь pic.twitter.com/NDF2wu76Cg — МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 12, 2019

На мероприятии присутствовали журналисты "Дождя", "Ведомостей", "Новой Газеты", "МБХ Медиа" и других СМИ. По оценке местной полиции, в акции приняли участие около 1200 человек. Между тем "Эхо Москвы" сообщает о нескольких тысячах собравшихся на марше.

Кого задержали и почему?

В целом в Москве во время марша в поддержку Голунова было задержано более 400 человек. По последним данным "ОВД Инфо", всего было 423 задержанных. Среди них были также Навальный, журналисты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев. корреспондент телеканала "Дождь" Василий Полонский, главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло. Задержаны были и другие представители СМИ.