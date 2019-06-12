В Москве прошел марш в поддержку Ивана Голунова: как это было и кого задержали?

В среду, 12 июня, в Москве состоялся несогласованный марш в поддержку журналиста портала "Медуза" Ивана Голунова, который 11 июня был освобожден из-под домашнего ареста. Пока на улицах российской столицы задерживали сотни людей, по всей стране проходили мероприятия в рамках отмечаемого сегодня Дня России. Русский TVNET предлагает вам обзор главных событий, произошедших в Москве за сегодняшний день.
Целью акции было выразить поддержку задержанному на минувшей неделе и освобожденному накануне Ивану Голунову, которому инкриминировали покушение на сбыт наркотиков в крупном объеме. Журналист был выпущен на свободу, однако марш все же состоялся. Кроме того, пикеты в поддержку корреспондента "Медузы" прошли в других городах России и по всему миру, в том числе и в Риге.
Кто пришел на марш?
На акции в поддержку Голунова были замечены такие представители СМИ как гендиректор "Медузы" Галина Тимченко и главный редактор портала Иван Колпаков, а также известный российский оппозиционер Алексей Навальный, координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов, политолог Глеб Павловский и писатель Григорий Остер. В марше также участвовали группа IC3PEAK и, предположительно, дочь пресс-секретаря президента РФ Елизавета Пескова. Как отмечает News.ru, Пескова разместила в Instagram сторис с марша, однако позже удалила публикацию. Ранее дочь пресс-секретаря президента разместила в Instagram фото с газетой РБК в поддержку Голунова.
Группа IC3PEAK на акции. Фото: Дождь pic.twitter.com/NDF2wu76Cg— МБХ Медиа (@MBKhMedia) June 12, 2019
Российский суд неоднократно осуждал сотрудников правоохранительных органов за фальсификацию доказательств. Сомнения на счёт дела Голунова естественно присутствуют у каждого из нас. Определить вину может только СПРАВЕДЛИВЫЙ суд. Для проведения справедливого суда необходимо ТЩАТЕЛЬНОЕ независимое расследование ПОД КОНТРОЛЕМ ОБЩЕСТВЕННОСТИ. Разумеется, мы все надеемся на то, что виновный/виновные будут наказаны в соответсвии с законом. Естественно, мне, как гражданину РФ, обидно, что возникают ситуации, в которых под сомнение попадает честность правоохранительных органов. Восхищаюсь смелостью таких журналистов, как Иван Голунов, которые рискуя свободой и даже жизнью, стремятся сделать нашу жизнь чище. К происходящему у нас на глазах не может быть равнодушных. Виновный/виновные ДОЛЖНЫ быть наказаны!
На мероприятии присутствовали журналисты "Дождя", "Ведомостей", "Новой Газеты", "МБХ Медиа" и других СМИ. По оценке местной полиции, в акции приняли участие около 1200 человек. Между тем "Эхо Москвы" сообщает о нескольких тысячах собравшихся на марше.
Кого задержали и почему?
В целом в Москве во время марша в поддержку Голунова было задержано более 400 человек. По последним данным "ОВД Инфо", всего было 423 задержанных. Среди них были также Навальный, журналисты "Медузы" Илья Жегулев и Андрей Перцев. корреспондент телеканала "Дождь" Василий Полонский, главный редактор "МБХ медиа" Вероника Куцылло. Задержаны были и другие представители СМИ.
По словам участников акции, сначала полиция задерживала в основном тех людей, у кого были майки или значки в поддержку Голунова. Как отмечает BBC, задержания стали более массовыми и жестокими на Трубной площади в Москве, людей обыскивали и сажали в автозаки. Полицейские также агрессивно били собравшихся дубинками.
Навальный о своем задержании сообщил в соцсети Twitter, а позже опубликовал и видео из автозака в Instagram.
Навального задержали— Телеканал Дождь (@tvrain) June 12, 2019
Фото: Артем Миндрин / Дождь pic.twitter.com/T4J6zp1Kl9
"Как все стремительно в этот раз. Сказали, что я организовал незаконное шествие по бульварам. Снимайте шнурки и ремень, сдавайте телефон - и в камеру. Ну окей. Зато я сегодня был среди честных людей и сам остался честным человеком", - написал политик.
Пресс-секретарь оппозиционера сообщила изданию The Bell, что Навальному вменяют повторное нарушение порядка организации митинга или шествия, за это предусмотрено до 30 суток ареста. Ночь он проведет в ОВД "Строгино".
Как все стремительно в этот раз. Сказали, что я организовал незаконное шествие по бульварам. Снимайте шнурки и ремень, сдавайте телефон - и в камеру. Ну окей. Зато я сегодня был среди честных людей и сам остался честным человеком.— Alexey Navalny (@navalny) June 12, 2019
Другим задержанным вменяют статью о помехах движению пешеходов, что позволяет задерживать людей на срок до 48 часов. Около 17 часов по местному времени задержанных начали отпускать из участков.
Видео: акция протеста в поддержку корреспондента "Медузы" Ивана Голунова в Москве
Что происходило в Кремле?
В среду, 12 июня, в РФ также отмечался День России и мероприятия в честь этого праздника проводились по всей стране. В Кремле состоялась традиционная ежегодная церемония вручения государственных премий за выдающиеся достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также гуманитарной деятельности. Награждает лауреатов президент РФ Владимир Путин.
В этом году на мероприятие пришла и журналистка Medialeaks Анна Луганская. Девушка пришла на награждение своего отца, пианиста Николая Луганского. Вместе с ней на церемонию также пришли ее дедушка и бабушка. Луганская сидела в первом ряду и в течение целого часа напротив девушки стоял Владимир Путин, рассказала она "Медузе".
Продолжение следует?
В грядущее воскресенье, 16 июня, в Москве состоится теперь уже согласованный митинг в поддержку Голунова, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу мэрии Москвы.
Акция пройдет с 13:00 до 15:00 по местному времени. Предусмотрено, что в митинге примут участие до 20 000 человек. Инициаторами мероприятия выступили главный редактор "Московского Комсомольца", глава Союза журналистов Москвы Павел Гусев, член СПЧ Екатерина Винокурова и глава Союза журналистов России Владимир Соловьев.