Иван Голунов получил премию "Профессия - журналист"

Иван Голунов получил премию в номинации "Расследование" за материал "Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ" .

Среди других обладателей премии "Профессия - журналист" за 2019 год - Юрий Дудь с фильмом "Беслан. Помни". Он победил в номинации "Видеодокумент".

В июне 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.