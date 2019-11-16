Сб, 16.11.2019
Одно из объяснений синдрома внезапной смерти в том, что ребенок, который спит поблизости с родителями, попадает в их облако углекислого газа. Выдох ребенка недостаточно силен, чтобы сдуть его и получить новый кислород. Дзинтарс Мозгис, заместитель директора SPKC по вопросам профилактики здоровья
1

Иван Голунов получил премию "Профессия - журналист"

Иван Голунов

ФОТО: AP/Scanpix

Журналист Иван Голунов стал лауреатом премии "Профессия - журналист", учрежденной "Открытой Россией". Как сообщает "Медуза", имена обладателей премии в этом году были объявлены в Берлине в субботу, 16 ноября.

Иван Голунов получил премию в номинации "Расследование" за материал "Кто владеет московскими кладбищами. Как столичный ритуальный рынок заняли ставропольские бизнесмены — и при чем тут ФСБ".

Среди других обладателей премии "Профессия - журналист" за 2019 год - Юрий Дудь с фильмом "Беслан. Помни". Он победил в номинации "Видеодокумент". 

В июне 2019 года Иван Голунов был задержан по подозрению в покушении на сбыт наркотиков. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили, и напрямую связывал это с расследованием о рынке ритуальных услуг и ФСБ. Через несколько дней после задержания уголовное дело в отношении Голунова было прекращено.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ