Тимати (Тимура Юнусова) частенько называют "придворным рэпером Кремля". По этой причине его и не взлюбили в Латвии. Несмотря на это в Риге открывают его магазин, в котором торгуют одеждой с российской символикой и портретом лидера государства, а также проходят концерты музыканта.
Подробнее о связях рэпера Тимати с президентом РФ Владимиром Путиным можно прочитать в статье "Тимати не переобувается": история рэпера, верного Путину
- В феврале 2012 года перед президентскими выборами Тимати принял участие в кампании "Почему я голосую за Путина".
- В песне "Понты" рэпер хвалит президента России за политику по ЛГБТ-сообществу.
- В 2015 году Тимати и артист Black Star Саша Чест выпустили песню "Лучший друг" с припевом "мой лучший друг - это президент Путин".
- Тимати приглашают на инаугурацию Путина в Кремле.
- Артисты Black Star во главе с Тимати регулярно ездят выступать в Крым, в том числе на годовщину аннексии полуострова.
- В сентябре 2019 года, за день до выборов в Мосгордуму, которые сопровождались многотысячными митингами протеста, Тимати опубликовал совместный с рэпером Гуфом клип на песню "Москва". "Не хожу на митинги, не втираю дичь", - читает Тимати. Клип собрал около 1,2 миллиона дизлайков на YouTube. 9 сентября он удалил клип, заявив, что никого не хотел обижать.
- 5 сентября этого года свои двери открыл первый в Риге магазин бренда Black Star Wear. Надписи на товарах оказались весьма пропагандистскими.
- Компания, управляющая торговым парком Alfa, попросила изъять из магазина Black Star Wear коллекцию одежды, на которой изображены лицо Владимира Путина, российский флаг и армейская тематика соседнего государства.
- Служба госбезопасности Латвии в торговле коллекциями с тематикой Кремля увидела усилия России пропагандировать свой геополитический курс. Служба провела превентивные мероприятия для предотвращения возможности того, что в ассортименте магазина Black Star Wear в торговом центре Alfa снова появится одежда, создающая впечатление о том, что ее носитель служит в вооруженных силах РФ.
- Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс призвал противоречиво оцениваемого в Латвии хип-хоп исполнителя Тимати уважать Латвию, делать правильные выводы и напомнил о санкциях за пропаганду агрессии
Однако всё это не помешало скандальному рэперу Тимати в ноябре этого года встретиться с рижскими поклонниками, и выступить с концертом в столице Латвии.
Галерея: Концерт Тимати в Риге
Есть основания полагать, что в 2020 году популярный российский рэпер Тимати может пополнить черный список Латвии.