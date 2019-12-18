Тимати (Тимура Юнусова) частенько называют "придворным рэпером Кремля". По этой причине его и не взлюбили в Латвии. Несмотря на это в Риге открывают его магазин, в котором торгуют одеждой с российской символикой и портретом лидера государства, а также проходят концерты музыканта.

Подробнее о связях рэпера Тимати с президентом РФ Владимиром Путиным можно прочитать в статье "Тимати не переобувается": история рэпера, верного Путину

В феврале 2012 года перед президентскими выборами Тимати принял участие в кампании " Почему я голосую за Путина ".

". В песне "Понты" рэпер хвалит президента России за политику по ЛГБТ-сообществу .

. В 2015 году Тимати и артист Black Star Саша Чест выпустили песню "Лучший друг" с припевом " мой лучший друг - это президент Путин ".

". Тимати приглашают на инаугурацию Путина в Кремле.

в Кремле. Артисты Black Star во главе с Тимати регулярно ездят выступать в Крым , в том числе на годовщину аннексии полуострова.

, в том числе на годовщину аннексии полуострова. В сентябре 2019 года, за день до выборов в Мосгордуму, которые сопровождались многотысячными митингами протеста, Тимати опубликовал совместный с рэпером Гуфом клип на песню "Москва". " Не хожу на митинги, не втираю дичь ", - читает Тимати. Клип собрал около 1,2 миллиона дизлайков на YouTube. 9 сентября он удалил клип, заявив, что никого не хотел обижать.

", - читает Тимати. Клип собрал около 1,2 миллиона дизлайков на YouTube. 9 сентября он удалил клип, заявив, что никого не хотел обижать. 5 сентября этого года свои двери открыл первый в Риге магазин бренда Black Star Wear. Надписи на товарах оказались весьма пропагандистскими.

Компания, управляющая торговым парком Alfa, попросила изъять из магазина Black Star Wear коллекцию одежды, на которой изображены лицо Владимира Путина, российский флаг и армейская тематика соседнего государства.

Служба госбезопасности Латвии в торговле коллекциями с тематикой Кремля увидела усилия России пропагандировать свой геополитический курс. Служба провела превентивные мероприятия для предотвращения возможности того, что в ассортименте магазина Black Star Wear в торговом центре Alfa снова появится одежда, создающая впечатление о том, что ее носитель служит в вооруженных силах РФ.

Министр внутренних дел Латвии Сандис Гиргенс призвал противоречиво оцениваемого в Латвии хип-хоп исполнителя Тимати уважать Латвию, делать правильные выводы и напомнил о санкциях за пропаганду агрессии

Однако всё это не помешало скандальному рэперу Тимати в ноябре этого года встретиться с рижскими поклонниками, и выступить с концертом в столице Латвии.

Галерея: Концерт Тимати в Риге

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